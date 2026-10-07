Đưa kỹ năng kiểm kê khí nhà kính vào đào tạo nguồn nhân lực xanh

Sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, cùng đại diện Quỹ vì Tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) là dịp để khu vực giáo dục và khối doanh nghiệp cùng kết nối, thấu hiểu về nguồn nhân lực xanh. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Ngày 07/10, tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội diễn ra chuỗi chương trình tập huấn chuyên sâu mang chủ đề: "Kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính". Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong tư duy quản trị môi trường và phản ánh sự dịch chuyển tất yếu của thị trường lao động: Chuyển đổi xanh không còn là lý thuyết, mà đã trở thành kỹ năng sinh tồn.

Bối cảnh toàn cầu đang đặt ra những sức ép chưa từng có về giảm phát thải và phát triển bền vững. Từ các hàng rào thuế carbon xuyên biên giới (như CBAM) đến các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) của các chuỗi cung ứng quốc tế, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải định lượng được "dấu chân carbon" của mình. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ sở giáo dục không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, mà phải cung cấp cho thị trường những kỹ sư, cử nhân biết cách "cân đong đo đếm" lượng phát thải

Chia sẻ tại phiên khai mạc, đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ, việc trang bị kiến thức về khí nhà kính không chỉ là 'biết về phát thải', mà hướng tới 'hiểu - đo lường - hành động và chuyển đổi' trong thực tiễn. Sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, cùng đại diện Quỹ vì Tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup), cho thấy sự cộng hưởng lớn giữa khu vực giáo dục và khối doanh nghiệp. Chương trình không chỉ gói gọn trong không gian học thuật, mà là dịp để kết nối, thấu hiểu những yêu cầu khắt khe của nguồn nhân lực xanh trong giai đoạn hiện nay.

TS. Lê Hải Hưng nhận định đây là lần đầu tiên có một cơ sở đào tạo tổ chức bài bản một khóa học chuyên sâu về kiểm kê khí nhà kính. Điều này đã phản ánh sự nhạy bén và tính tiên phong của trường. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Dưới góc nhìn khoa học, biến đổi khí hậu bắt nguồn từ những thay đổi rất nhỏ nhưng mang tính hệ thống. TS. Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ (IRAT), cho biết, bầu khí quyển phần lớn là Nitơ với 78% và Oxy là 20%. Tỷ lệ khí CO2 (Carbon dioxide), thực chất chiếm rất ít 34 phần vạn. "Trong một vạn phân tử, chỉ có 34 phân tử là carbonic. Nhưng với 34 phân tử carbonic đó, nó đang gây ra một hiệu ứng nhà kính khủng khiếp cho nhân loại", TS. Lê Hải Hưng nhấn mạnh

Bản chất của các loại khí nhà kính là khả năng hấp thụ và giữ lại nhiệt. Chúng hấp thụ bức xạ nhiệt từ mặt đất, sau đó lại bức xạ ngược trở lại, tạo ra một vòng lặp làm nóng toàn cầu. Việc hiểu rõ nguyên lý này là cơ sở đầu tiên để áp dụng các phương pháp định lượng khắt khe, như tiêu chuẩn ISO 14064-1 về tính toán hệ số phát thải.

Sự kiện sáng nay không đơn thuần là một buổi giảng dạy. Trong các phiên tập huấn tiếp theo, học viên là cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ được tiếp cận với các công cụ định lượng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và xử lý chất thải. Đánh giá về ý nghĩa của khóa tập huấn, TS. Lê Hải Hưng nhận định đây là lần đầu tiên có một cơ sở đào tạo tổ chức bài bản một khóa học chuyên sâu về kiểm kê khí nhà kính. Điều này phản ánh sự nhạy bén và tính tiên phong của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. “Việc học và hành cần phải song hành. Các trường đại học, cao đẳng cần phải là những người tiên phong”, vị chuyên gia khẳng định.

Khép lại phiên làm việc buổi sáng, thông điệp từ chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh không phải là câu chuyện của riêng một ngành công nghiệp hay một tập đoàn đa quốc gia. Đó là năng lực cốt lõi cần được định hình ngay từ giảng đường, để mỗi người học khi bước ra thị trường lao động đều mang theo một "tư duy xanh" và khả năng hành động thực chứng.