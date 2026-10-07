Tăng cường giải pháp vận hành hiệu quả các nền tảng số phục vụ người dân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, nền tảng DC4.0 đã khởi tạo thông tin của 595 thôn/ấp/khu phố thuộc 95 xã, phường với hơn 245 ngàn hộ dân được số hóa và cập nhật trên nền tảng. Tính đến nay, đã có gần 9,8 ngàn số hộ đã đăng nhập và sử dụng thực tế; 37/95 xã, phường đã phát sinh dữ liệu.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ triển khai các nền tảng, ứng dụng tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Đối với ứng dụng Dong Nai City, tính đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với MobiFone triển khai đến hơn 56,4 ngàn người dân trên địa bàn 95 xã, phường cài đặt ứng dụng được ghi nhận. Ứng dụng đã hoàn thiện 10 chức năng như: tài khoản và định danh, phản ánh hiện trường, thông báo công dân, tin tức và thông tin địa phương, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích tích hợp mở rộng…

Đại diện MobiFone Đồng Nai chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn yêu cầu: Đối với nền tảng DC4.0, Sở Khoa học và Công nghệ cần trao đổi, phối hợp với xã, phường tổ chức hướng dẫn cho khu phố, ấp để thống nhất cách vận hành nền tảng; hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh, tránh phân tán, đảm bảo các yêu cầu liên quan. Các xã, phường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đánh giá khả năng sử dụng công nghệ và điều hành nền tảng. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu chủ động mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các trưởng thôn/ấp/khu phố và ban điều hành ở cơ sở sử dụng thành thạo DC4.0. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng nhập và sử dụng các chức năng thiết thực…

Đối với ứng dụng Dong Nai City, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ trực tiếp quản lý, vận hành ứng dụng, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vận hành ứng dụng với lộ trình cụ thể, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai từ nay đến cuối năm 2026 và trong năm 2027. Trong đó, cần định hướng, đặt ra các mục tiêu cụ thể hàng tháng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung những chức năng, tiện ích cho ứng dụng một cách phù hợp, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng các tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cần làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nội dung, nâng cao hiệu quả kết nối dữ liệu, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội của Đồng Nai đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan cho ứng dụng này.