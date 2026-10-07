Từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn để chuyển đổi số đi vào thực chất

Trao đổi về kết quả triển khai và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của đợt cao điểm, ông Lê Anh Tuấn, Cục phó Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, một số điểm nghẽn lớn đã có chuyển biến tích cực, song yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển các kết quả đã ban hành thành kết quả vận hành thực chất, có thể đo lường và kiểm chứng.

Từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn

Theo ông Lê Anh Tuấn, về thể chế và kiến trúc tổng thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-TTg về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0.

Cán bộ công chức xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống mạng nội bộ.

Cùng với đó, Bộ đã ban hành một số thông tư quan trọng như Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN và Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN. Các văn bản còn lại liên quan đến cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang được hoàn thiện thủ tục trình ký.

Ở nhóm hạ tầng số, Bộ đã hoàn thành tổng hợp danh mục các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao cần bảo đảm nguồn điện và gửi Bộ Công Thương trước hạn ngày 13/8/2026.

Đối với tình trạng lõm sóng, sóng yếu, qua rà soát đã xác định 117 điểm tại 11 tỉnh, thành phố. Các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đã có kế hoạch xử lý 73 điểm, đồng thời cam kết hoàn thành 46 điểm còn lại trước ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2026, Cục Viễn thông đã phối hợp với Starlink Việt Nam tiếp nhận 254 bộ thiết bị Internet vệ tinh, trong đó có 44 bộ phục vụ khắc phục tạm thời các điểm lõm sóng tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập.

Trong lĩnh vực dữ liệu và cơ sở dữ liệu, Bộ đã hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, 6 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành làm sạch và đồng bộ dữ liệu lịch sử, đạt chỉ tiêu tối thiểu 80%.

Một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành như cơ sở dữ liệu bưu chính, viễn thông, chứng thực điện tử, doanh thu dịch vụ viễn thông, tài nguyên viễn thông, thống kê tốc độ Internet cũng đã hoàn thành.

Chuyển từ kết quả trên giấy sang vận hành thực chất

Một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình chuyển đổi số là nâng cao chất lượng dịch vụ công và trải nghiệm người dùng. Theo ông Lê Anh Tuấn, Bộ đã hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và hoạt động đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Giải quyết thủ tục hành chính tại xã Liên Minh, Hà Nội. Ảnh: XC

Việc kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành cũng đã được ghi nhận là hoàn thành.

Bộ đã hoàn thành tái cấu trúc 80 thủ tục hành chính còn lại theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; đồng thời lựa chọn 5 thủ tục hành chính có tần suất cao để tiếp tục tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm thao tác và tái sử dụng dữ liệu.

Đối với các nền tảng số dùng chung, Bộ đã ban hành bộ tiêu chuẩn, chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng tại Quyết định số 2324/QĐ-BKHCN ngày 7/5/2026.

Bộ cũng đã ban hành văn bản số 6104/BKHCN-CĐSQG ngày 13/8/2026 về tiêu chí triển khai và yêu cầu nền tảng số dùng chung quốc gia, bảo đảm khả năng đăng nhập một lần qua VNeID.

Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, các hệ thống cấp độ 4, cấp độ 5 đã hoàn thành hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước ngày 30/7/2026.

Đối với công tác giám sát an ninh mạng, 3/3 hệ thống cấp độ 4, 5 đang hoạt động đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. 49/49 hệ thống cấp độ 3 cũng đã thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giám sát.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Tuấn cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số điểm nghẽn chưa được khắc phục triệt để. Do đó, trong thời gian còn lại của đợt cao điểm đến ngày 30/11/2026, Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ còn tồn tại.

Trọng tâm là đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành báo cáo, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện kế hoạch triển khai nền tảng số dùng chung, xử lý các điểm lõm sóng còn lại và hoàn thiện công cụ đo lường trải nghiệm người dùng.

“Điểm quan trọng là chuyển các kết quả đã ban hành trên giấy thành kết quả vận hành thực chất, có thể đo được, kiểm chứng được”, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hướng tới chuyển đổi số có tác động thực chất

Cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026 cũng được xác định theo hướng thiết thực, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt, dự kiến nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong dịp này, trong đó có “Ngày hội toàn dân học tập số”, tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các địa phương, dự kiến tại Hải Phòng và Đồng Nai.

Hoạt động tập trung vào các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, qua đó nâng cao khả năng sử dụng nền tảng và dịch vụ số cho người dân.

Trong tháng 10/2026, chiến dịch sinh viên tình nguyện cũng được triển khai, phát huy lực lượng sinh viên tham gia phổ cập kỹ năng số và hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số.

Một nội dung đáng chú ý khác là ra mắt và giới thiệu Nền tảng phần mềm chuyển đổi số cấp xã, hướng tới tối ưu hóa hoạt động vận hành chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân sẽ tham gia báo cáo, tham luận về những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong chuyển đổi số mang lại kết quả thực chất, qua đó lan tỏa những mô hình hiệu quả trong toàn xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng dự kiến tổ chức các sự kiện bên lề như Diễn đàn Chuyển đổi số quốc gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, xây dựng nội dung chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Lê Anh Tuấn, mục tiêu xuyên suốt là hướng các hoạt động tới những kết quả thực chất, có tác động đến toàn xã hội, qua đó làm rõ hơn vai trò, ý nghĩa và lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.