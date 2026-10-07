Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị' phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” là kênh thông tin chính thống của tỉnh trên mạng xã hội. Ảnh: Thu Hương

UBND tỉnh Quảng Trị đã đưa vào hoạt động Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” trên nền tảng Facebook, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/portalquangtri.

Fanpage là kênh cung cấp các thông tin chính thống về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; các chủ trương, chính sách, quy định của trung ương và của tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các hoạt động nổi bật trên địa bàn.

Thông qua Fanpage, các thông tin chỉ đạo, điều hành và hoạt động của tỉnh được truyền tải nhanh chóng, trực quan, sinh động, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của người dân, doanh nghiệp; tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả truyền thông trên môi trường số.

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” đưa thông tin chính thống và chính xác đến gần người dân hơn…

Trong bối cảnh có nhiều tài khoản và trang mạng xã hội với tên gọi tương tự, việc xác thực tài khoản chính thức của cơ quan nhà nước cũng có ý nghĩa trong việc khẳng định tính chính danh của nguồn thông tin, nâng cao độ tin cậy, giúp người dân nhận diện đúng; đồng thời hạn chế nguy cơ giả mạo, lợi dụng tên gọi, hình ảnh của cơ quan nhà nước để đăng tải, phát tán thông tin không chính xác trên không gian mạng.

Việc đưa fanpage vào hoạt động là một bước đổi mới phương thức truyền thông của Quảng Trị, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.