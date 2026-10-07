VssID bổ sung sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Theo Công văn số 2095/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH Việt Nam), các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 20-9-2026.

Ảnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Đối với phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ”, hệ thống được bổ sung chức năng tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử; đồng thời đánh dấu hình thức đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị khó thu.

Hệ thống cũng hỗ trợ tổng hợp, gửi văn bản đôn đốc đến địa chỉ thư điện tử của đơn vị và cập nhật các biện pháp xử lý như trao đổi, làm việc, kiểm tra, xử phạt, khởi tố.

Cùng với đó, phần mềm bổ sung chức năng báo cáo kết quả đôn đốc các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và công khai danh sách đơn vị trốn đóng trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

Việc nâng cấp lần này hướng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, mang lại sự minh bạch, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

SỔ BHXH, THẺ BHYT ĐƯỢC BỔ SUNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Với ứng dụng VssID, điểm mới được người tham gia quan tâm là việc bổ sung sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử.

Theo nội dung nâng cấp, sổ BHXH bản điện tử được hiển thị trên VssID đối với trường hợp BHXH tỉnh cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” được nâng cấp.

Sổ BHXH điện tử được tạo lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người tham gia.

Dữ liệu được lưu trữ, cập nhật thường xuyên, tích hợp với tài khoản VssID và liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2. Về nội dung, sổ BHXH điện tử có các thông tin về người tham gia và quá trình tham gia bảo hiểm.

Khi có thay đổi về thông tin cá nhân, quá trình đóng hoặc việc giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, dữ liệu liên quan được cập nhật trên hệ thống.

Thẻ BHYT điện tử cũng được tạo lập từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm theo mã số BHXH của người tham gia, tích hợp trên VssID và liên kết với VNeID mức độ 2.

Sau khi hoàn tất quá trình tạo lập Sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử, người tham gia có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; sử dụng thẻ BHYT điện tử khi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

Một vấn đề được nhiều người tham gia quan tâm nữa là sau khi phần mềm được nâng cấp, vì sao sổ BHXH điện tử chưa hiển thị trên VssID.

Theo BHXH Việt Nam, chức năng hiển thị sổ BHXH điện tử hiện chưa áp dụng đồng loạt cho tất cả người tham gia. Trước mắt, chức năng này được thực hiện đối với những trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sổ BHXH sau thời điểm phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp.

Do đó, trường hợp chưa nhìn thấy sổ BHXH điện tử trên VssID không nhất thiết là tài khoản gặp lỗi hoặc quyền lợi bảo hiểm của người tham gia bị ảnh hưởng. Việc hiển thị phụ thuộc vào tình trạng dữ liệu và thời điểm cấp mới, cấp đổi tại cơ quan BHXH.

Đối với thẻ BHYT, thẻ điện tử đã được cấp và đang hiển thị trên VssID trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý như thẻ giấy. Người tham gia có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh theo quy định.

Việc bổ sung các chức năng trên VssID giúp người tham gia có thêm phương thức tiếp cận, quản lý và sử dụng thông tin BHXH, BHYT trên môi trường số.

Cùng với quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu và các phần mềm nghiệp vụ, các tiện ích điện tử tiếp tục được cập nhật nhằm hỗ trợ người tham gia thuận tiện hơn trong theo dõi quá trình tham gia và thực hiện các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN.