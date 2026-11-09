Ngày của Fermín López

Sau khi bị Real Madrid cân bằng điểm số trên BXH, Barcelona bắt buộc phải tìm kiếm một chiến thắng để tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn trong cuộc chiến ngôi vương. Bởi lẽ, dù cho Barca vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, nhưng “gã khổng lồ” xứ Catalan đang bị 2 đội bóng thủ đô bám rất sát, khi khoảng cách giữa Barca với Real là hiệu số bàn thắng (với 1 trận chưa đấu), còn Atletico chỉ là 2 điểm. Điểm tựa cho Barca hướng tới một chiến thắng, đó là họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất La Liga, khi đội bóng xứ Catalunya đã 46 lần xé lưới các đối phương sau 11 vòng đấu. Và hiệu suất ghi bàn vượt trội đang là điểm khác biệt lớn nhất giữa Barca và Atletico ở thời điểm hiện tại. Rạng sáng 9/11, với hàng công luôn bật chế độ hủy diệt, “Gã khổng lồ” xứ Catalan đã bắt đối thủ phải chịu sức ép cực lớn, dù họ phải thi đấu trên sân khách. Và thực tế trận đấu đã diễn ra đúng như dự đoán, dù cho Atletico đã có bàn thắng từ rất sớm, nhưng thầy trò HLV Diego Simeone vẫn phải nhận thất bại cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, với khoảng cách 2 điểm trên BXH so với Barcelona, nếu như chủ nhà Atletico có thể tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành thắng lợi, nửa đỏ trắng thành Madrid sẽ chiếm lấy vị trí số 1 La Liga từ chính tay đối thủ sau lượt đấu này. Trước màn đại chiến ngôi đầu, Atletico đã có sự chuẩn bị rất tốt khi nửa đỏ thủ đô Madrid toàn thắng 7 vòng đấu gần đây. Đã vậy, các học trò của HLV Diego Simeone còn có lợi thế được đá ở sân nhà Metropolitano - nơi họ đang trải qua mạch 6 trận bất bại ở La Liga bao gồm 5 trận thắng và 1 trận hòa. Với lối chơi giàu tính chiến đấu, khả năng pressing và sự chắc chắn trong những tình huống phòng ngự khu vực giúp đội chủ sân Metropolitano trở thành thử thách rất khó chịu đối với bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, đối với Barcelona thì những yếu tố đó chưa đủ để “Gã khổng lồ” bị ngáng bước trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Tận dụng triệt để sự ủng hộ từ khán đài trên sân nhà Metropolitano, Atletico triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu trận đấu. Và các học trò của HLV Diego Simeone sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Giuliano Simeone, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Tưởng như tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng thủ đô Madrid được giữ nguyên đến hết hiệp 1, thì đến phút thi đấu chính thức cuối của hiệp 1, Fermín López đã lên tiếng với pha lập công gỡ hòa 1-1 cho Barcelona, để hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Barcelona chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu và Fermín López tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai cho riêng mình, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona. Hơn 30 phút còn lại chứng kiến những cơ hội trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ 2 đội, qua đó trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về các nhà ĐKVĐ La Liga.