Giải pickleball VTV Cup 2026 có tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng

Sau mùa giải đầu tiên vào năm 2025 thành công rực rỡ, giải pickleball VTV Cup bước vào năm thứ hai tổ chức, tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Giải năm nay quy tụ gần 800 VĐV tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 36 tuổi trở lên.

BTC thông tin về giải đấu.

Tổng giải thưởng của giải lên tới hơn 1 tỷ đồng, trong đó là hơn 700 triệu đồng tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ. Ở nội dung chuyên nghiệp, đôi nam vô địch nhận 150 triệu đồng, đôi nữ vô địch nhận 40 triệu đồng và đôi nam nữ vô địch nhận 60 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng cá nhân, danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của mùa giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ VĐV trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.

Giải diễn ra từ ngày 11-13/12 tại Hà Nội.