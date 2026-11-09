Chủ tịch FIFA Infantino gác kế hoạch World Cup 64 đội, Việt Nam gặp khó?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (bên trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Chủ tịch FIFA gác lại kế hoạch World Cup 64 đội

Theo tờ The Times, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã từ bỏ kế hoạch mở rộng World Cup từ 48 lên 64 đội. Người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới được cho là đã thông báo với lãnh đạo 6 liên đoàn bóng đá châu lục rằng ông sẽ không thúc đẩy mở rộng World Cup nam hoặc FIFA Club World Cup nếu tái đắc cử.

Động thái này được nhận định nhằm giảm bớt sức ép đối với Infantino, lấy lại sự ủng hộ từ những người còn do dự trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3.2027.

Trước đó, ông Infantino từng được dự đoán sẽ không có đối thủ trong cuộc đua tiếp tục lãnh đạo FIFA. Tuy nhiên, một đề xuất gây tranh cãi về việc bán một phần cổ phần thương mại các giải đấu tương lai cho nhà đầu tư tư nhân đã khiến tỉ lệ ủng hộ ông lao dốc.

Các cơ quan quản lý bóng đá lớn như UEFA và Concacaf thậm chí đã kêu gọi Infantino rời khỏi vị trí Chủ tịch.

Quyết định này của ông Infantino diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh cử nhiệm kỳ mới xuất hiện thêm những diễn biến mới. Ông Kozo Tashima - Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) với 11 năm là thành viên Hội đồng FIFA và 15 năm tham gia Ban Chấp hành AFC - đã chính thức xác nhận kế hoạch ra tranh cử với Infantino vào tháng 3.2027.

Ông Tashima công khai chỉ trích cách Infantino xử lý vụ án treo giò cầu thủ Folarin Balogun ở World Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh việc tranh cử là cách để truyền tải quan điểm của bóng đá Nhật Bản dù thừa nhận cơ hội thành công chưa cao.

Về phía Infantino, ông hiện vẫn nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và trước đó từng được Chủ tịch AFC Sheikh Salman hậu thuẫn.

Quyết định tác động trực tiếp tới cơ hội của ĐT Việt Nam

Phương án nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội vốn xuất phát từ sự vận động tích cực của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), nhằm tạo dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 100 năm ra đời giải đấu.

Ở thể thức 48 đội hiện tại, châu Á được phân bổ 8 suất trực tiếp và 1 suất dự vòng play-off liên lục địa - quy mô vốn khiến con đường giành vé của các đại diện Đông Nam Á rất gian nan.

Đây cũng là lý do lãnh đạo bóng đá khu vực như Chủ tịch Erick Thohir của Liên đoàn Bóng đá Indonesia từng ủng hộ Infantino.

Nếu mở rộng lên 64 đội, các trang báo uy tín như USA Today dự báo châu Á có thể tăng lên 12 suất.

Việc FIFA gác lại kế hoạch này đồng nghĩa châu Á sẽ không có thêm suất và cơ hội tham dự World Cup của ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn.