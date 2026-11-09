U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0

U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji. (Ảnh: VFF)

Trong trận đấu tập diễn ra chiều 9/11 (giờ địa phương), U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức các đợt tấn công và sớm tạo được lợi thế trước đối thủ đến từ châu Đại Dương.

Phút 23, từ tình huống thoát xuống phía sau hàng phòng ngự U17 Fiji, Sỹ Bách thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.

Chỉ một phút sau, đội bóng áo đỏ tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện đường chọc khe chính xác để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng liên tiếp giúp U17 Việt Nam tạo được lợi thế và chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi.

Bước sang hiệp hai, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát bóng, đồng thời tổ chức những tình huống phối hợp nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, U17 Fiji cũng nỗ lực triển khai tấn công và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai đội đều không tận dụng thành công những tình huống dứt điểm, khiến tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Bên cạnh kết quả, trận đấu còn là dịp để ban huấn luyện U17 Việt Nam kiểm tra lực lượng và thử nghiệm các phương án chiến thuật. Ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Việc luân chuyển nhân sự giúp huấn luyện viên Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá khả năng phối hợp, mức độ thích nghi và phong độ của các cầu thủ trước khi chốt những phương án chuyên môn cho giải đấu quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, chiều 10/11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ rời UAE để di chuyển sang Qatar, địa điểm tổ chức vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Sau khi có mặt tại Qatar, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11.

Chiến thắng trước U17 Fiji là bước chạy đà tích cực, giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam củng cố sự tự tin trước khi bước vào thử thách tại đấu trường thế giới.