Nâng cao chất lượng dinh dưỡng và hồi phục cho vận động viên

Các chuyên gia chia sẻ tại chương trình tập huấn. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân; cùng đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam, các chuyên gia quốc tế, huấn luyện viên, bác sĩ, cán bộ chuyên môn và vận động viên. Chương trình có khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp và được kết nối trực tuyến tới các trung tâm huấn luyện thể thao trên cả nước.

Đưa khoa học dinh dưỡng vào công tác huấn luyện

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam nhấn mạnh: "Trong thể thao hiện đại, thành tích của vận động viên chịu tác động lớn từ chế độ dinh dưỡng và khả năng hồi phục thể chất, bên cạnh tài năng, kỹ thuật, chiến thuật và phương pháp huấn luyện. Đây là những yếu tố quan trọng giúp vận động viên nâng cao hiệu suất, duy trì phong độ, hạn chế chấn thương và đạt thành tích cao trong thi đấu".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Mỗi nhóm môn thể thao, từ sức bền đến sức mạnh và sức mạnh bộc phát đều có yêu cầu riêng về dinh dưỡng, bổ sung năng lượng và hồi phục. Vì vậy, cập nhật kiến thức khoa học, ứng dụng giải pháp dinh dưỡng phù hợp, bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định phòng, chống doping là yêu cầu thiết yếu đối với công tác huấn luyện hiện nay.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Đề cập mục tiêu của thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, thể thao nước nhà đang hướng tới những mục tiêu lớn tại các kỳ SEA Games, ASIAD và nhất là Olympic Los Angeles 2028. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, phấn đấu giành huy chương Olympic, cần có sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, trong đó việc ứng dụng khoa học thể thao, nâng cao chất lượng dinh dưỡng và hồi phục cho các vận động viên trọng điểm cần được quan tâm đầu tư hơn nữa.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao mong muốn Herbalife Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ chuyên gia dinh dưỡng, giải pháp hồi phục và đào tạo chuyên môn, đồng thời nghiên cứu chương trình đồng hành với các đội tuyển, vận động viên trọng điểm trong giai đoạn chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia phát biểu tại Chương trình tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do Ủy ban Olympic Việt Nam đề cử, Herbalife mong muốn đưa kiến thức và kinh nghiệm quốc tế đến gần hơn với huấn luyện viên, đội ngũ chuyên môn và vận động viên.

Theo ông Vũ Văn Thắng, chương trình tập huấn lần này tiếp nối hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị từ năm 2012. Việc chia sẻ kiến thức từ các chuyên gia quốc tế sẽ giúp đội ngũ chuyên môn có thêm cơ sở khoa học để ứng dụng trong quá trình tập luyện, chăm sóc vận động viên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thành tích thi đấu.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc gặp với Tiến sĩ Luigi Gratton-Phó Chủ tịch Văn phòng sức khỏe và thể chất Herbalife kiêm Chủ tịch Ban cố vấn dinh dưỡng Herbalife, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao sự đồng hành của Herbalife với thể thao Việt Nam trong 14 năm qua. Thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu toàn dân lựa chọn và tập luyện một môn thể thao suốt đời để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Trong đó, dinh dưỡng khoa học giữ vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển thể chất con người. Thứ trưởng mong muốn Herbalife tiếp tục duy trì, nâng mức hỗ trợ và tăng các gói tài trợ dinh dưỡng cho thể thao thành tích cao Việt Nam.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị Herbalife tiếp tục duy trì, nâng mức hỗ trợ và tăng các gói tài trợ dinh dưỡng cho thể thao thành tích cao Việt Nam. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Chia sẻ tại cuộc gặp, Tiến sĩ Luigi Gratton khẳng định: "Việt Nam là thị trường quan trọng của Herbalife toàn cầu. Chúng tôi coi trọng quan hệ hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam và mong muốn đưa kiến thức dinh dưỡng đến gần hơn với mọi người, từ vận động viên chuyên nghiệp đến người dân trong đời sống hằng ngày". Hướng tới Olympic Los Angeles 2028, ông hy vọng có cơ hội đón tiếp, hỗ trợ các vận động viên tiêu biểu của Việt Nam sang tập luyện và thi đấu tại Mỹ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: HOÀI THU)

Cá nhân hóa dinh dưỡng theo đặc thù từng môn thể thao

Cũng tại chương trình, Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích thể thao và Giáo dục dinh dưỡng Herbalife tập trung phân tích sự khác biệt về nhu cầu dinh dưỡng giữa các nhóm môn thể thao, nhấn mạnh không có một công thức chung áp dụng cho tất cả vận động viên. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng phụ thuộc vào đặc điểm môn thể thao, cường độ, thời lượng vận động, lịch tập luyện cũng như thể trạng từng người.

Các môn sức bền kéo dài hoặc có những buổi tập cường độ cao lặp lại đòi hỏi lượng carbohydrate phù hợp để duy trì nguồn năng lượng. Trong khi đó, vận động viên tập luyện sức mạnh cần bảo đảm đủ năng lượng và protein để hỗ trợ quá trình thích nghi, sửa chữa cơ bắp. Ngày tập nặng, ngày thi đấu và ngày nghỉ cũng cần có cách phân bổ dinh dưỡng khác nhau.

Tiến sĩ Krissy Ladner lưu ý, vận động viên cần xây dựng kế hoạch nạp năng lượng trước, trong và sau tập luyện, thi đấu. Bữa ăn trước vận động nên ưu tiên thực phẩm quen thuộc, dễ tiêu hóa; với những buổi tập kéo dài hoặc cường độ cao, cần bổ sung carbohydrate và nước phù hợp. Sau vận động, việc bổ sung protein, carbohydrate cần kết hợp với nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc để hỗ trợ hồi phục.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Thông qua tình huống thực tế của một vận động viên cử tạ và một vận động viên đua xe đạp đường dài, chuyên gia phân tích sự khác biệt về nhu cầu carbohydrate cũng như những nguy cơ sức khỏe mỗi người có thể gặp phải, như giảm cân cấp tốc hoặc thiếu hụt năng lượng kéo dài. Qua đó, học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa thay vì áp dụng máy móc một chế độ ăn cho nhiều môn thể thao.

Bên cạnh đó, chương trình đề cập việc bù nước trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, vai trò của chất điện giải, an toàn khi sử dụng thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping. Ở chuyên đề “Hồi phục tốt hơn, thi đấu tốt hơn”, Huấn luyện viên cấp cao về hiệu suất thể thao tại Proactive Sports Performance (Mỹ), Josh Tuerpe giới thiệu các phương pháp hồi phục chủ động và thụ động, kết hợp vận động nhẹ, bài tập linh hoạt, dinh dưỡng và giấc ngủ. Học viên cũng thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng, hồi phục trước, trong và sau thi đấu.

Tiếp nối chương trình, ngày 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Herbalife Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn về ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá.