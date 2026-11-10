Cụ bà 101 tuổi vẫn thi đấu điền kinh, tiết lộ 6 bí quyết sống thọ

Trên thế giới, nhiều cụ ông, cụ bà sống thọ trên 100 tuổi vẫn duy trì sức khỏe, tinh thần minh mẫn nhờ những thói quen sinh hoạt tích cực. Câu chuyện của cụ Alta Pierson, 101 tuổi, người vừa giành 4 huy chương vàng điền kinh, tiếp tục hé lộ những bí quyết trường thọ đáng chú ý.

Cụ bà 101 tuổi đam mê thể thao. Ảnh cắt từ clip.

Tháng 10 vừa qua, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 101, cụ Pierson tham gia Huntsman World Senior Games tại St. George, bang Utah. Đây là lần đầu tiên cụ thử sức ở một giải điền kinh. Trên đường chạy 50 m, cụ hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 1 giây 61, lập kỷ lục đại hội ở nhóm tuổi 100-104.

Thành tích ấy mới chỉ là khởi đầu. Cụ tiếp tục giành 4 huy chương vàng ở các nội dung đẩy tạ, chạy 400 m, ném đĩa và phóng lao. Theo Today, cụ còn xác lập kỷ lục thế giới ở hai nội dung đẩy tạ và ném đĩa.

Không chỉ gây ấn tượng bởi những tấm huy chương, câu chuyện của cụ bà Pierson còn truyền cảm hứng về cách duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan khi tuổi tác ngày càng cao.

Yêu công việc, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống

Cụ bà Pierson gắn bó với nghề giáo. Cụ từng giảng dạy tại một trường trung học, làm việc ở thư viện và công tác tại các trường đại học ở Nevada, Utah trước khi trở về quê nhà St. George tiếp tục đứng lớp.

Nhớ lại sự nghiệp của mình, cụ cho biết đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa. Pierson đặc biệt yêu thích việc tiếp xúc, truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng học sinh.

Với cụ, công việc không đơn thuần là trách nhiệm mà còn mang lại niềm vui, sự kết nối và cảm giác bản thân luôn có ích. Có lẽ chính tinh thần yêu đời, yêu những điều mình làm đã giúp cụ duy trì sự năng động trong suốt nhiều thập kỷ.

Duy trì kết nối với gia đình và bạn bè

Gia đình cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của Pierson. Cụ lớn lên trong gia đình có 8 anh chị em, trải qua hai cuộc hôn nhân và có 6 người con.

Ngoài người thân, cụ còn dành thời gian gặp gỡ bạn bè trong khu phố và tại nhà thờ. Những buổi đi dạo, mua sắm hay trò chuyện cùng mọi người trở thành một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt.

Ở tuổi 101, Pierson vẫn chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng thay vì thu mình trong không gian sống. Sự gắn bó với gia đình, bạn bè giúp cuộc sống của cụ luôn có những niềm vui và mục tiêu mới.

Không ngại với thử thách và sẵn sàng học điều mới

Ý tưởng tham gia Huntsman World Senior Games ban đầu khiến Pierson khá do dự. Tuy nhiên, khi được con rể động viên, cụ bà 101 tuổi đã quyết định thử sức. Dịp Giáng sinh, cụ còn nhận được một cây lao và chiếc đĩa thi đấu làm quà, mở đầu cho quá trình luyện tập nghiêm túc.

Pierson cho biết, cụ đã dành nhiều thời gian tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Dù chưa hoàn toàn hài lòng với thành tích ném đĩa, cụ vẫn bất ngờ trước kết quả đạt được.

Cụ bà chia sẻ rằng bước ra sân thi đấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả là trải nghiệm có phần hồi hộp, nhưng cảm giác chinh phục được thử thách hoàn toàn xứng đáng.

Câu chuyện của Pierson cho thấy tuổi tác không nhất thiết phải trở thành rào cản khiến con người ngừng khám phá khả năng của bản thân. Đôi khi, một quyết định thử sức ở lĩnh vực mới có thể mở ra những trải nghiệm không ai ngờ tới.

Vận động đều đặn, duy trì sự linh hoạt

Pierson không xem mình là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng vận động thể chất đã trở thành thói quen lâu dài. Cụ duy trì bơi lội cho đến năm 98 tuổi, sau đó chuyển sang đi bộ hàng ngày cùng bạn bè.

Thay vì theo đuổi những bài tập quá sức, cụ lựa chọn hoạt động phù hợp với khả năng và duy trì đều đặn. Đây cũng là cách giúp cơ thể tiếp tục vận động, hạn chế lối sống thụ động khi tuổi cao.

Điều đáng nói việc tham gia giải đấu ở tuổi 101 là minh chứng cho tinh thần vận động bền bỉ mà cụ đã xây dựng qua nhiều năm.

Luôn giữ trí óc và đôi tay luôn bận rộn

Bên cạnh thể chất, Pierson còn chú trọng duy trì hoạt động trí óc và sự khéo léo của đôi tay. Cụ yêu thích đọc sách, nướng bánh và may vá.

Cụ bà tự may phần lớn trang phục cho mình, làm chăn chần bông tặng các chắt và tham gia may những sản phẩm phục vụ hoạt động từ thiện dành cho trẻ em gái trên khắp thế giới.

Những công việc này không chỉ giúp cụ có thêm niềm vui mà còn tạo cảm giác hữu ích, duy trì sự sáng tạo và kết nối với cộng đồng.

Hình ảnh cụ Alta Pierson ở tuổi 88. Ảnh: Today.

Thường xuyên chăm sóc sức khỏe và giữ tinh thần tích cực

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, Pierson thừa nhận không thực sự thích câu hỏi này. Tuy nhiên, cụ vẫn đưa ra lời khuyên như hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân và thức dậy mỗi sáng với nguồn năng lượng tích cực.

Cụ bà Pierson chia sẻ với Today về bí quyết sống thọ là cụ chưa từng hút thuốc, không uống rượu và duy trì chế độ ăn với các thực phẩm tự nhiên, giàu trái cây. Cụ cũng cho rằng yếu tố di truyền tốt góp phần quan trọng vào tuổi thọ của mình.

Dù vậy, cụ không cho rằng có một công thức duy nhất giúp con người sống lâu. Cuộc sống của Pierson là sự kết hợp giữa việc chăm sóc sức khỏe, duy trì vận động, nuôi dưỡng các mối quan hệ và luôn tìm thấy niềm vui trong những hoạt động thường ngày.

Ở độ tuổi xưa nay hiếm có, thay vì chỉ tận hưởng những thành quả đã đạt được, cụ Alta Pierson vẫn tiếp tục thử thách bản thân và sống với tinh thần ham học hỏi.