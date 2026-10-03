Hà Nội đón nhận hai Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives ngày 27/9/2026, thành phố Hà Nội cùng nhiều địa phương, tổ chức được vinh danh với các giải thưởng năm 2026.

Hà Nội được trao hai giải thưởng gồm “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” (Asia's Leading City Break Destination) và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”, sau các năm 2022, 2023, 2024 và 2025. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày với nhiều trải nghiệm.

Giải thưởng Du lịch thế giới 2026 ghi nhận sức hấp dẫn của Hà Nội.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần thứ 2 Hà Nội giành chiến thắng tại hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam” (Vietnam’s Leading City Cultural Destination), sau lần đầu được vinh danh vào năm 2024.

Giải thưởng ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của Hà Nội - nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử.

Bên cạnh hệ thống di sản phong phú, Hà Nội tiếp tục phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Những kết quả này góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội trong khu vực, quảng bá du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện nỗ lực của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh vai trò nền tảng của văn hóa, coi bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh.

Việc Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại các hạng mục của Giải thưởng Du lịch thế giới là động lực để Thủ đô phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Những tiết mục nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Thời gian tới, du lịch Thủ đô tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, Hà Nội tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và các giá trị đặc trưng; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm.

Thành phố đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, góp phần củng cố vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.