Về Thiên Lộc, hòa mình vào Lễ hội mùa Thu
Hòa trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long – Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 – 10/2026), xã Thiên Lộc tổ chức Lễ hội mùa Thu năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc từ ngày 2 đến 7-10 tại Quảng trường xã.
Mở màn cho chuỗi sự kiện là Chương trình giao lưu các câu lạc bộ (CLB) Zumba, Dân vũ, nghệ thuật thanh thiếu nhi và liên minh các công ty trong Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long với chủ đề “Thiên Lộc – Nhịp điệu kết nối”.
Tối nay (3-10), tại không gian Quảng trường xã Thiên Lộc sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh, gắn với Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca”.
Lễ hội mùa thu xã Thiên Lộc năm 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 7-10 với các hoạt động: Giải chạy Thiên Lộc – Bước chạy tương lai năm 2026; Tuyên dương, khen thưởng học sinh đỗ vào các trường đại học năm học 2026–2027; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo biểu trưng (Logo) xã Thiên Lộc...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ve-thien-loc-hoa-minh-vao-le-hoi-mua-thu-1759394.html