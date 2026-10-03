Về Thiên Lộc, hòa mình vào Lễ hội mùa Thu

Mở màn cho chuỗi sự kiện là Chương trình giao lưu các câu lạc bộ (CLB) Zumba, Dân vũ, nghệ thuật thanh thiếu nhi và liên minh các công ty trong Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long với chủ đề “Thiên Lộc – Nhịp điệu kết nối”.

Điểm nhấn ấn tượng của đêm khai mạc là màn đồng diễn dân vũ hoành tráng của 200 phụ nữ xã Thiên Lộc mang chủ đề “Phụ nữ Thiên Lộc – Rực rỡ sắc màu, lan tỏa tinh thần đoàn kết”. Ảnh: PV

Chương trình tiếp nối với phần giao lưu bùng nổ của 17 CLB Zumba, dân vũ, nghệ thuật thanh thiếu nhi và các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long. Ảnh: PV

17 tiết mục dàn dựng công phu đã đưa khán giả qua nhiều bậc cảm xúc. Sự kết hợp giữa các CLB quần chúng, thanh thiếu nhi và lực lượng công nhân KCN Thăng Long đã tạo nên nét giao thoa văn hóa độc đáo, thắt chặt tình đoàn kết giữa dân cư địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: PV

Cùng với sự sôi động của các tiết mục trên sân khấu là Không gian âm nhạc đường phố. Các tiết mục được livestream trên các nền tảng số. Ảnh: PV

Ngoài không gian âm nhạc, người dân được trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí thú vị. Trong ảnh là một khu vực chụp chụp photobooth. Ảnh: PV

Tiết mục bắn pháo hoa được nhiều người dân chờ đợi. Ảnh: PV

Lễ hội mùa Thu xã Thiên Lộc năm 2026 còn có hàng loạt hoạt động phong phú: Trưng bày triển lãm ảnh xã Thiên Lộc; trưng bày diều truyền thống; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; Lễ hội bia Hà Nội; khu vui chơi cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Ảnh: PV

Khu vực ẩm thực đường phố thu hút nhiều người dân. Ảnh: PV

Ngay từ chiều, các gian hàng đã nhộn nhịp người mua bán. Ảnh: PV

Sản phẩm ẩm thực đa dạng. Ảnh: PV

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng tấp nập khách trong 2 ngày đầu (2-3/10). Ảnh: PV

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: PV

Hàng quán kinh doanh dọc tuyến phố Tây Cao Tốc trang trí hoà cùng không khí Lễ hội mùa Thu xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Tối nay (3-10), tại không gian Quảng trường xã Thiên Lộc sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh, gắn với Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Thiên Lộc viết tiếp bản hùng ca”.

Lễ hội mùa thu xã Thiên Lộc năm 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 7-10 với các hoạt động: Giải chạy Thiên Lộc – Bước chạy tương lai năm 2026; Tuyên dương, khen thưởng học sinh đỗ vào các trường đại học năm học 2026–2027; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo biểu trưng (Logo) xã Thiên Lộc...