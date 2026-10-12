Dư địa mở rộng cho dự án có nền tảng

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), NHNN điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực cho vay vào hoạt động nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đang tạo tác động tích cực nhưng có điều kiện đối với các doanh nghiệp nhóm này.

Theo Công văn 8509/NHNN-CSTT, trong năm 2026, phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 của nhóm trên không phải tính vào dư nợ bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản. Cách điều hành này vì vậy mở thêm dư địa cho tín dụng du lịch nhưng không làm thay đổi yêu cầu thẩm định và tiêu chuẩn cấp vốn của ngân hàng.

Theo Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS-IRE), để bổ sung khoảng 720.000 buồng đến năm 2030, riêng chi phí xây dựng và thiết bị ước cần khoảng 1,1-1,8 triệu tỷ đồng, tương đương 120.000-200.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, VARS-IRE cũng cho rằng nguồn cung mới không chỉ đến từ các dự án khởi công mới mà việc đưa lượng tài sản đã hình thành vào khai thác cũng là một cách bổ sung năng lực lưu trú đáng kể.

Số liệu của VARS-IRE cho thấy đến giữa năm 2026, thị trường đã có khoảng 146.000 căn hộ và biệt thự du lịch, cùng khoảng 25.000 sản phẩm đang xây dựng. Nhu cầu bổ sung vốn vì vậy đang hiện rõ ở những dự án đã đầu tư lớn nhưng còn các hạng mục cần hoàn thiện.

Chẳng hạn tại Công ty TNHH KN Cam Ranh (chủ đầu tư dự án KN Paradise tại Cam Ranh, Khánh Hòa) đến cuối tháng 6/2026 doanh nghiệp có tổng tài sản gần 49.000 tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 39.000 tỷ đồng và vay ngân hàng khoảng 5.600 tỷ đồng. Sang tháng 9/2026, KN Cam Ranh tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu để đầu tư cho các hạng mục thuộc KN Paradise.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings cho biết, nguồn tiền huy động được sử dụng cho đầu tư, xây dựng và phát triển dự án. Đơn vị này đồng thời đánh giá KN Paradise có lợi thế về vị trí và mức độ hoàn thiện pháp lý tương đối cao. Với nền tảng đó, phần vốn huy động thêm có thể tập trung vào các hạng mục còn lại để đẩy nhanh tiến độ và đưa tài sản vào khai thác.

Một cấu trúc vốn khác thể hiện tại Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. Cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp này có tổng tài sản khoảng 55.000 tỷ đồng, nợ phải trả gần 52.000 tỷ đồng nhưng vay ngân hàng chỉ khoảng 280 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu khoảng 7.500 tỷ đồng. Tại CTCP Toàn Hải Vân, đơn vị phát triển dự án Selavia Phú Quốc, tổng tài sản khoảng 9.800 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng khoảng 1.400 tỷ đồng và trái phiếu hơn 500 tỷ đồng.

Từ góc nhìn thị trường, VARS-IRE cho rằng những dự án có pháp lý rõ, tiến độ tốt và khả năng vận hành sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn lực. Đây cũng là nhóm có điều kiện tận dụng rõ hơn dư địa tín dụng mới, bởi phần vốn bổ sung có thể đi trực tiếp vào các hạng mục còn thiếu và sớm tạo nguồn thu khi dự án đi vào khai thác.

Vốn vay kích hoạt thêm nguồn lực

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tổ hợp du lịch có đặc thù cần lượng vốn đầu tư ban đầu lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, với những dự án đã đầu tư sâu và chỉ còn thiếu một phần vốn để hoàn thiện, tín dụng bổ sung có thể giúp đưa công trình vào khai thác và sớm hình thành dòng tiền.

Các chuyên gia cho rằng, khả năng tạo dòng tiền sau khi hoàn thiện cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp mở thêm các kênh huy động khác. Dữ liệu của VIS Rating cho thấy, đến tháng 8/2026, dư nợ trái phiếu của nhóm du lịch, nghỉ dưỡng còn khoảng 59.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu vẫn là một nguồn vốn đáng kể đối với các doanh nghiệp phát triển dự án.

VIS Rating cũng ghi nhận tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả của nhóm du lịch, nghỉ dưỡng trong năm 2026 đạt khoảng 41,3%, cao hơn mức 39% năm 2024. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vừa phải cân đối nghĩa vụ vốn cũ, vừa cần nguồn lực để hoàn thiện dự án, khả năng sớm tạo dòng tiền từ tài sản vận hành trở thành yếu tố quan trọng đối với cả nhu cầu vốn mới và nghĩa vụ tài chính hiện hữu.

Từ góc độ thị trường vốn, MBS Research nhận định nhu cầu vốn của doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn mở rộng là rất lớn và tín dụng ngân hàng khó có thể đáp ứng toàn bộ. Theo MBS, sự phục hồi của thị trường trái phiếu đang mở lại một kênh huy động quan trọng bên cạnh tín dụng và vốn khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn nguồn vốn cho phát triển dự án.

Trong cấu trúc đó, vốn vay ngân hàng có thể đóng vai trò khởi động phần việc còn thiếu để kéo dự án sang giai đoạn khai thác. Khi công trình hoàn thiện và bắt đầu tạo doanh thu, doanh nghiệp có thêm dòng tiền để trả nợ, đồng thời cải thiện khả năng phát hành trái phiếu, tăng vốn chủ sở hữu hoặc thu hút thêm nhà đầu tư. Tác động của tín dụng vì vậy không chỉ nằm ở quy mô khoản vay, mà còn ở khả năng kích hoạt những nguồn lực khác cùng tham gia.

TCBS nhận định mức độ hưởng lợi từ cơ chế tín dụng mới sẽ tiếp tục phân hóa giữa từng doanh nghiệp và từng dự án. Những trường hợp có pháp lý rõ, mức đòn bẩy phù hợp và triển vọng dòng tiền tốt sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn. Với nhóm này, tín dụng bổ sung có thể nhanh chóng chuyển thành tiến độ xây dựng, tài sản vận hành và nguồn thu thực tế. Khi dòng tiền được hình thành, doanh nghiệp cũng có thêm cơ sở để huy động trái phiếu, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn dài hạn khác.