Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua, thuê, thuê mua và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp không đáp ứng điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Hà Nội yêu cầu làm rõ người đứng tên mua và người sử dụng nhà ở xã hội

Theo đó, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ đăng ký, bảo đảm người mua, thuê, thuê mua đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đối tượng, nhà ở, thu nhập và những yêu cầu liên quan.

Đồng thời, chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án, số lượng căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ cũng như các điều kiện, thủ tục đăng ký theo quy định.

Đáng chú ý, chủ đầu tư không được thu tiền, nhận đặt cọc hoặc ký kết các thỏa thuận làm phát sinh quyền mua nhà ở xã hội khi người đăng ký chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Làm rõ người đứng tên mua và người thực tế sử dụng căn hộ

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư sau khi ký hợp đồng phải thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng căn hộ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu kê khai không trung thực, sử dụng giấy tờ không hợp pháp hoặc thực hiện các giao dịch trái quy định, phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương.

Đối với UBND các xã, phường có dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm tra, tập trung vào những trường hợp có dấu hiệu sử dụng nhà không đúng đối tượng, không đúng nội dung hợp đồng hoặc có hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng phải tiến hành xác minh hồ sơ, làm rõ người ký hợp đồng, người được xét duyệt đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua và người đang trực tiếp quản lý, sử dụng căn hộ.

Tùy từng trường hợp, chính quyền địa phương có thể phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh thông tin về nhà đất, tài sản và các giao dịch phát sinh.

Nếu xác định có hành vi vi phạm, địa phương phải xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng giải quyết đối với những vụ việc vượt thẩm quyền.

UBND các xã, phường có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ hằng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Yêu cầu xác minh hai trường hợp tại phường Kiến Hưng

Riêng đối với UBND phường Kiến Hưng, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức làm việc, kiểm tra, xác minh 2 trường hợp được chủ đầu tư kiến nghị có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội.

Nội dung xác minh phải làm rõ hồ sơ đăng ký, các tài liệu chứng minh đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội, quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ của chủ đầu tư cùng những thông tin liên quan.

Trường hợp xác định có vi phạm, UBND phường Kiến Hưng có trách nhiệm lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; đồng thời thông tin kết quả xử lý cho chủ đầu tư và Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Theo yêu cầu, UBND phường Kiến Hưng phải báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với 2 trường hợp nêu trên về Sở Xây dựng trước ngày 15/10/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai các nội dung được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi, thẩm quyền của mình.

Việc tăng cường kiểm tra từ khâu xét duyệt hồ sơ đến quá trình sử dụng căn hộ được kỳ vọng góp phần phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng có nhu cầu, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, phát triển nhà ở xã hội tại Thủ đô.