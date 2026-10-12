Địa ốc 24H: Xử lý hơn 18.000 căn hộ sai quy hoạch; đấu giá đất làm khu biệt thự du lịch golf nghìn tỷ

Seoul khôi phục dòng suối giữa trung tâm, Singapore làm sạch dòng sông gắn với lịch sử thương mại, London chuyển đổi các khu công nghiệp cũ, Paris giành lại không gian ven sông cho người đi bộ, còn Barcelona tổ chức lại đường phố để cải thiện chất lượng sống. Năm cách làm khác nhau cho thấy tái thiết đô thị không chỉ là xây dựng công trình mới, mà còn là lựa chọn lại cách sử dụng đất đai, hạ tầng và không gian công cộng.