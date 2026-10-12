Địa ốc 24H: Xử lý hơn 18.000 căn hộ sai quy hoạch; đấu giá đất làm khu biệt thự du lịch golf nghìn tỷ
Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'; Lãi vay mua nhà cao, chủ đầu tư 'tung chiêu' giữ sức mua; Gia Lai đấu giá gần 20 ha đất làm khu biệt thự du lịch golf; TPHCM đề xuất hỗ trợ 10 tỷ đồng, mở đường cải tạo chung cư cũ;… là những thông tin nổi bật của Bản tin địa ốc 24H ngày 12/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-xu-ly-hon-18000-can-ho-sai-quy-hoach-dau-gia-dat-lam-khu-biet-thu-du-lich-golf-nghin-ty-post1884406.tpo