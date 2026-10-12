Quảng Trị: Tăng công suất mỏ, gỡ áp lực thiếu vật liệu xây dựng

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Theo số liệu rà soát, tỉnh Quảng Trị có 224 khu vực mỏ đá xây dựng và đất san lấp có tổng diện tích gần 3.492 ha với tài nguyên dự báo khoảng hơn 1.281 triệu m³. Trong đó, 62 mỏ đá xây dựng đã được cấp phép và một giấy phép thu hồi đá có tổng công suất khai thác, thu hồi khoảng 5,76 triệu m³/năm; 20 mỏ đất san lấp và 8 mỏ có đất san lấp khai thác đi kèm có tổng công suất khoảng 3,62 triệu m³/năm. Ngoài ra, 30 giấy phép, bản xác nhận thu hồi khoáng sản cho phép thu hồi khoảng 13 triệu m³ đất san lấp.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, nhu cầu vật liệu dự báo tiếp tục tăng theo tiến độ các dự án. Năm 2026, các công trình trên địa bàn cần khoảng 1,76 triệu m³ đá xây dựng và 4,77 triệu m³ đất san lấp; năm 2027, nhu cầu đá dự kiến tăng lên 3,29 triệu m³, đất san lấp khoảng 4,58 triệu m³. Giai đoạn 2028-2030, nhu cầu đá xây dựng có thể đạt 6,4 - 6,56 triệu m³/năm, cao hơn tổng công suất khai thác và thu hồi đá hiện được cấp phép.

Sức ép nguồn cung cũng thể hiện rõ tại các dự án đầu tư công của tỉnh Quảng Trị; trong đó, chỉ riêng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh đang quản lý 32 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt 46%; riêng khối lượng công việc còn lại từ nay đến cuối năm tại các công trình giao thông cần khoảng 1 triệu m³ đất đắp, 600.000 m³ đá và 200.000 m³ cát. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị cần chủ động bổ sung nguồn cung để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong những năm tới.

Mặc dù tổng công suất các mỏ được cấp phép tương đối lớn, nguồn vật liệu thực tế vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu tại một số công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hoàn thành dự án. Khả năng cung ứng tại tỉnh Quảng Trị còn phụ thuộc sản lượng khai thác thực tế, chất lượng vật liệu, cự ly vận chuyển và khả năng huy động theo tiến độ từng dự án. Trong khi đó, giá vật liệu bấp bênh, tăng cao trong thời gian qua làm gia tăng chi phí cũng gây sức ép rất lớn cho chủ đầu tư và nhà thầu. Có thời điểm, giá cát hạt mịn tại một số mỏ tăng từ 42% đến hơn 147%; giá đá xây dựng tăng bình quân 12 - 47%.

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng, tỉnh Quảng Trị đang tập trung rà soát công suất khai thác tại các mỏ, đối chiếu khả năng cung ứng với nhu cầu thực tế của các công trình, dự án; đồng thời, thúc đẩy nâng công suất và bổ sung nguồn khai thác. Đến nay, đã có 12 đơn vị đã đăng ký nâng tổng công suất khai thác thêm 798.400 m³/năm. Trong số này, đáng chú ý có Công ty TNHH MTV Tràng An đề xuất nâng công suất khai thác đá lên 113.000 m³/năm; Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 405 đăng ký tăng thêm 50.000 m³ đá/năm.

Cùng với việc xem xét nâng công suất các mỏ đủ điều kiện, tỉnh Quảng Trị cũng đang tập trung triển khai đấu giá các mỏ khoáng sản để mở thêm nguồn khai thác mới theo quy định. Tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Công Thương tiếp tục rà soát khả năng cung ứng của doanh nghiệp, nắm tình hình tiếp cận và giá mua vật liệu để tham mưu giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung cho các công trình, dự án trên địa bàn.