TPHCM: Công trình ngầm được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Đây là nội dung Nghị quyết 58/2026/NQ-HĐND vừa được HĐND TPHCM ban hành về quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm.

Trường hợp quy hoạch quy định độ sâu thấp hơn 15m, người sử dụng đất phải tuân thủ giới hạn này. Phần không gian ngầm vượt mức miễn tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, trừ trường hợp được miễn, giảm.

Tiền sử dụng không gian ngầm được tính căn cứ diện tích sàn, đơn giá thuê đất, độ sâu và thời gian sử dụng. Người sử dụng có thể nộp hằng năm hoặc một lần cho toàn bộ thời hạn dự án. Hệ số thu là 0,3 đối với phần không gian ngầm sâu hơn giới hạn miễn tiền đến 30m và 0,15 đối với phần sâu hơn 30m đến 50m. Phần sâu hơn 50m được miễn tiền sử dụng.

Nghị quyết quy định miễn tiền sử dụng không gian ngầm đối với nhiều công trình công cộng như giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe ngầm, lối đi ngầm, công trình chống ngập, bảo vệ môi trường và công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. Các công trình phục vụ văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giảm 50% nếu không thuộc diện miễn.

Để khuyến khích đầu tư, bãi đỗ xe ngầm độc lập được bố trí diện tích sàn dịch vụ hỗ trợ tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng và diện tích thương mại, dịch vụ khác tối đa 20%, nhưng không được làm thay đổi chức năng chính hoặc giảm công suất bãi đỗ xe.

UBND TPHCM có trách nhiệm triển khai nghị quyết, xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm kết nối với dữ liệu đất đai, xây dựng; tổ chức thu, quản lý tiền sử dụng không gian ngầm và kiểm tra, xử lý hành vi trục lợi chính sách.

Các công trình đã được nghiệm thu, đưa vào khai thác trước ngày 1-1-2027 không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm theo nghị quyết. Với công trình đưa vào khai thác từ ngày này trở đi, nghĩa vụ tài chính được tính từ thời điểm bắt đầu khai thác, sử dụng.