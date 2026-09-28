Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Cơ hội kết nối giao thương

Ngày 30/9, Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 do Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra tại Khách sạn BMC Hà Tĩnh (số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen).

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 30/9.

Đây là dịp để các đơn vị sản xuất giới thiệu, quảng bá những sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố; tập trung vào nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường, xuất khẩu.

Hội nghị dự kiến có khoảng 120 đại biểu với trên 65 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà phân phối... Trong đó, có ít nhất 21 nhà cung cấp, 7 doanh nghiệp xuất khẩu cùng các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ trên toàn quốc như: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu KTS Mall, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, Chi nhánh Công ty CP Thương mại bách hóa Xanh - Cửa hàng Bách hóa Xanh Hà Tĩnh… Các biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh dự kiến được ký kết giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp và đơn vị phân phối, tạo tiền đề để các bên tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai các hoạt động hợp tác sau hội nghị.

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Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động như trưng bày gian hàng, livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm.

Điểm đáng chú ý của chương trình là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối. Tại đây, các bên có điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu nguồn hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực cung ứng, thị trường và các điều kiện hợp tác. Cùng với đó, các đơn vị sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp phân phối và hệ thống bán lẻ.

Hội nghị cũng kết hợp phương thức xúc tiến thương mại trực tiếp với ứng dụng nền tảng số. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử, qua đó mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động giao thương tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Ông Trương Văn Thuận - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh mong muốn thúc đẩy liên kết giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ, qua đó mở thêm cơ hội đưa các sản phẩm có lợi thế của địa phương vào các kênh phân phối, chuỗi cung ứng phù hợp. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp yêu cầu của thị trường và đối tác về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa cũng như năng lực cung ứng. Từ những yêu cầu thực tế đó, các đơn vị có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng mở rộng thị trường

Đến nay, đã có hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh đăng ký tham gia hội nghị với các ngành hàng như sản xuất công nghiệp, hàng mỹ nghệ, nội thất, hàng tiêu dùng, các sản vật nổi tiếng của Hà Tĩnh như cu đơ, nước mắm, nhung hương, trầm hương…

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh sẽ được giới thiệu tại hội nghị.

Với các đơn vị đang tìm kiếm đầu ra ổn định, bền vững, chương trình được kỳ vọng không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra những kết nối cụ thể với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Mão - Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thực phẩm Hoàng Nguyên (xã Hương Khê) cho biết: “Sản phẩm kẹo cu đơ của công ty hiện đã có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước với sản lượng khoảng 25.000 hộp bánh/tháng, đặc biệt là hệ thống phân phối tại các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ... Chúng tôi mong hội nghị lần này sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, kết nối với các đơn vị phân phối lớn. Nếu tìm được những đối tác phù hợp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, tăng sản lượng và đưa sản phẩm của Hà Tĩnh đến với nhiều người tiêu dùng hơn”.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thực phẩm Hoàng Nguyên hiện đang cung cấp ra thị trường khoảng 25.000 hộp bánh/tháng.

Cơ sở chế biến, kinh doanh hải sản Hòa Cung (phường Trần Phú) đăng ký tham gia hội nghị với 2 sản phẩm là nước mắm và ruốc mặn. Quy mô sản xuất còn nhỏ, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và chưa hình thành được các kênh phân phối ổn định, vì vậy việc tìm thêm đối tác, mở rộng đầu ra đang là nhu cầu của cơ sở.

Ông Trương Thanh Cung - chủ cơ sở chia sẻ: “Chúng tôi mong tại hội nghị có thể giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến các nhà phân phối, đơn vị kinh doanh và tìm hiểu xem sản phẩm cần đáp ứng thêm những yêu cầu gì để vào các kênh bán hàng mới. Qua những cuộc trao đổi này, cơ sở cũng muốn tìm được đối tác phù hợp để từng bước đưa nước mắm, ruốc mặn Hòa Cung đến nhiều khách hàng hơn. Nếu có đầu ra tốt hơn, chúng tôi sẽ có thêm cơ sở để đầu tư, nâng quy mô sản xuất và hoàn thiện sản phẩm”.

Cơ sở chế biến, kinh doanh hải sản Hòa Cung mong muốn qua hội nghị có thể tìm kiếm các kênh phân phối ổn định.

Với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làm ra sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Để hàng hóa đi xa hơn, doanh nghiệp phải tìm được chỗ đứng trên thị trường và đáp ứng được những yêu cầu cụ thể của đối tác. Những hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và thị trường, doanh nghiệp có cơ hội tìm đầu ra, còn nhà phân phối, có thêm lựa chọn về nguồn hàng và nhà cung cấp.

Quan trọng hơn, giá trị của một cuộc kết nối không dừng ở cuộc gặp tại hội nghị. Với các doanh nghiệp tham gia, điều họ hướng tới là sau những cuộc trao đổi ban đầu sẽ có thêm những lần làm việc cụ thể, từ gửi mẫu, kiểm tra chất lượng, đàm phán điều kiện cung ứng đến ký kết đơn hàng.