Giá vàng thế giới giảm sâu sáng đầu tuần

Giá vàng giảm mạnh trong sáng đầu tuần, nối dài diễn biến kém tích cực của tuần trước. Trong tuần qua, những nỗ lực ổn định trên ngưỡng 4.350 USD/oz của kim loại quý màu vàng đã bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng cũng như xung đột Mỹ - Iran.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 14 chuyên gia có 5 chuyên gia (36%) dự báo giá vàng tăng, 4 chuyên gia (29%) dự báo giảm, 5 chuyên gia còn lại (36%) nhận định kim loại quý này sẽ đi ngang nhưng trong biên độ biến động mạnh.

Trong khi đó, khảo sát với 152 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 86 người (57%) kỳ vọng giá tăng, 35 người khác (23%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 31 nhà đầu tư còn lại (20%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần này khi cho rằng kỳ vọng của thị trường đối với Fed đã tiến gần đến mức cực hạn và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố của Mỹ có thể củng cố nhận định này.

Theo Chandler, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, trong đó có một điều chỉnh về phương pháp tính có thể làm giảm phần nào mức lạm phát được ghi nhận; trong khi tăng trưởng việc làm tháng 9 có vẻ yếu hơn tháng 8. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn cần vượt ngưỡng 4.400 USD/oz để tạo ra diễn biến thực sự đáng chú ý.

Cùng dự báo giá tăng, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, lưu ý rằng giá vàng tương lai tháng 12 đang ở trạng thái quá bán trên biểu đồ ngày ngắn hạn. Dù vậy, ông cảnh báo thị trường có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Về các yếu tố cơ bản, ông cho rằng bức tranh chưa có nhiều thay đổi khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng do lạm phát, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng tăng. Theo ông, các nhà đầu tư đang dần nhận ra Fed chỉ có thể nâng lãi suất đến một mức nhất định trong bối cảnh chi phí trả nợ hiện vào khoảng 1.600 tỷ USD mỗi năm, tương đương 4% của 40.000 tỷ USD.

Ở chiều thận trọng hơn, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần này do áp lực từ lợi suất chưa sớm biến mất và thị trường trái phiếu vẫn mong manh. Ông cho rằng một đợt tăng mạnh của lợi suất có thể kéo vàng xuống vùng đáy mới.

Dù vậy, Stanley vẫn duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn nếu vàng giữ được trên 4.000 USD/oz. Theo ông, vùng 4.100 USD/oz có thể là một ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, sau khi từng đóng vai trò kháng cự trước khi giá bứt phá vào tháng 8.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu về việc làm, cùng các chỉ báo phản ánh hoạt động sản xuất và sức mua của người tiêu dùng Mỹ.

Sáng sớm thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Sau đó, vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ, Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số liệu việc làm JOLTS.

Sáng thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, cùng số liệu GDP quý II cuối cùng của Mỹ và chỉ số PCE.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của ISM tháng 9, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần dữ liệu kinh tế sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ.