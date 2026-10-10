Mở đường cho du lịch Thuận Hòa bứt phá

Toàn cảnh hội thảo.

Xã Thuận Hòa là cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, có diện tích tự nhiên trên 10.839 ha, nguồn tài nguyên lớn với hệ sinh thái rừng phong phú, khí hậu trong lành. Địa phương sở hữu hệ thống danh thắng tự nhiên như thác nước hang Rồng, thác Khâu Mèng, lòng hồ sông Miện... Đồng thời, xã có vùng nông nghiệp đặc trưng như: Nuôi bò vàng chất lượng cao theo chuỗi giá trị, thanh long Hòa Bắc, lúa nếp Bản Mịch, rau ôn đới Lũng Khỏe cùng kho tàng văn hóa bản địa đa sắc màu, hình thành chuỗi sản phẩm OCOP. Đây là tiềm năng để xã phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp khám phá và du lịch trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Tuy nhiên, du lịch Thuận Hòa đối mặt với nhiều khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập phụ thuộc vào nông nghiệp trong khi du lịch chủ yếu phát triển tự phát, phân tán. Bên cạnh đó, khai thác tài nguyên còn thiếu quy hoạch tổng thể, chưa đồng bộ hạ tầng giao thông, thiếu sản phẩm hoàn chỉnh và chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược.

Các đại biểu khảo sát tại điểm dừng chân thôn Lũng Pù.

Trước thực trạng đó, Hội thảo tham vấn định hướng phát triển du lịch xã Thuận Hòa giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn 2035 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý, khung định hướng chiến lược thống nhất đưa du lịch địa phương phát triển dài hạn. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch chi tiết kết nối hạ tầng giao thông tới các điểm danh thắng; đề xuất cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư; đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng; liên kết chuỗi, chuẩn hóa các sản phẩm OCOP nông nghiệp gắn với du lịch.

Tại hội thảo, các đại biểu nghiên cứu, góp ý kiến hoàn thiện dự thảo 2 đề án trọng điểm gồm: Đề án phát triển du lịch xã Thuận Hòa trở thành điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc và Đề án phát triển điểm du lịch văn hóa cộng đồng Thang Nèng. Các nội dung tham vấn đánh giá toàn diện bối cảnh kinh tế - xã hội, phân tích cơ hội, thách thức, tính cạnh tranh. Từ đó, hội thảo thống nhất giải pháp đưa thương hiệu du lịch Thuận Hòa phát triển an toàn, thân thiện và đậm đà bản sắc.

Trong chuỗi hoạt động của hội thảo, các đại biểu đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch, danh thắng trên địa bàn xã như khu vực Thác hang Rồng tại thôn Lũng Pù, vị trí xây dựng Cầu kính Hòa Thuận, các điểm dừng chân check – in.