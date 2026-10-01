Messi được trao bằng tiến sĩ danh dự

Theo thông báo chính thức của UBA, Hội đồng cấp cao của trường đã nhất trí trao danh hiệu Doctor Honoris Causa cho Messi. Lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào ngày 6/10, trước trận đấu chia tay của Messi với đội tuyển Argentina.

UBA đánh giá sự nghiệp của Messi là tấm gương về sự xuất sắc, kiên trì, khiêm tốn và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của anh trong việc đại diện cho Argentina trên trường quốc tế.

Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

Hiệu trưởng UBA Ricardo Gelpi cho biết trường không chỉ ghi nhận những thành tích và kỷ lục của Messi, mà còn muốn tôn vinh anh như một “đại sứ của văn hóa đại chúng và bản sắc dân tộc” Argentina. Theo UBA, ảnh hưởng của Messi đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao và trở thành một biểu tượng có sức lan tỏa đối với nhiều thế hệ.

Trong màu áo Argentina, Messi đã cùng đội tuyển giành Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. Anh cũng cùng Argentina giành ngôi á quân World Cup 2014 và World Cup 2026.

Theo số liệu được Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) công bố, Messi hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất với 207 lần ra sân và chân sút ghi nhiều bàn nhất với 125 bàn thắng, bên cạnh 68 pha kiến tạo.

Danh hiệu Doctor Honoris Causa là sự ghi nhận đặc biệt dành cho những cá nhân có thành tựu và ảnh hưởng nổi bật.

Việc nhận bằng tiến sĩ danh dự cũng diễn ra trong thời điểm đặc biệt của Messi và đội tuyển Argentina. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Argentina, siêu sao 39 tuổi chuẩn bị bước vào trận đấu được xem là màn chia tay đội tuyển ở trận gặp Benin vào ngày 7/10. UBA xác nhận lễ trao danh hiệu sẽ diễn ra ngay trước sự kiện này.

Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong tuần lễ chia tay đội tuyển của Messi, khép lại một hành trình quốc tế kéo dài hơn 20 năm với hàng loạt danh hiệu và kỷ lục.