Messi chốt tương lai

Messi tiếp tục gắn bó với Inter Miami.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Messi không có kế hoạch chia tay Inter Miami ở thời điểm hiện tại. Những đồn đoán về khả năng siêu sao người Argentina trở lại khoác áo Newell's Old Boys cũng chưa có cơ sở, bởi các bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Nhà báo người Italy tiết lộ, ưu tiên của Messi là hoàn thành bản hợp đồng hiện tại với Inter Miami, có thời hạn đến hết mùa giải MLS 2028. Thậm chí, tiền đạo 39 tuổi còn để ngỏ khả năng gia hạn nếu nhận được những điều kiện phù hợp.

Gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm 2023 sau khi chia tay Paris Saint-Germain (PSG), Messi nhanh chóng tạo nên sức hút đặc biệt cho bóng đá Mỹ. Sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2022 không chỉ nâng tầm hình ảnh MLS mà còn giúp Inter Miami gặt hái những thành công đáng kể.

Đội bóng bang Florida lần lượt giành chức vô địch Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024, qua đó khẳng định vị thế ngày càng lớn tại bóng đá Bắc Mỹ.

Cánh cửa trở lại Newell's Old Boys chưa mở

Tin đồn Messi trở lại Newell's Old Boys xuất phát từ mối liên hệ sâu sắc giữa anh và đội bóng quê nhà Rosario. Đây là nơi chân sút sinh năm 1987 bắt đầu hành trình bóng đá khi gia nhập học viện từ năm 7 tuổi, trước khi chuyển sang Barcelona năm 13 tuổi và mở ra sự nghiệp lẫy lừng tại châu Âu.

Viễn cảnh Messi trở về Argentina luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khả năng này gần như chưa thể xảy ra khi ngôi sao người Argentina vẫn ưu tiên cuộc sống và sự nghiệp tại Miami.

Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Inter Miami đang nắm lợi thế lớn trong việc giữ chân thủ lĩnh của mình. Khả năng gia hạn cũng cho thấy Messi chưa có dấu hiệu muốn khép lại hành trình tại MLS trong tương lai gần.

Phong độ ấn tượng, Messi tiếp tục dẫn dắt Inter Miami

Không chỉ ổn định về tương lai, Messi còn duy trì phong độ đáng chú ý trên sân cỏ. Trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước New England Revolution hôm 2/11, đội trưởng tuyển Argentina đóng góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Inter Miami.

Phút 69, Messi kiến tạo để German Berterame ghi bàn gỡ hòa trước khi tự mình lập công ở phút 83, ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Chase Stadium.

Kết quả này giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai tại khu vực miền Đông, đồng thời giành vé tham dự Concacaf Champions Cup 2027.

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy giá trị khác biệt cả về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng. Thay vì tính đến chuyện trở lại quê nhà, siêu sao người Argentina đang hướng đến mục tiêu tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn cùng Inter Miami, nơi anh vẫn là nhân tố trung tâm trong tham vọng phát triển của CLB.