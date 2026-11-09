Messi lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới MLS

Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS 2026 với 26 bàn thắng

Ở tuổi 39, Messi vẫn duy trì phong độ và hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trong màu áo Inter Miami. Anh kết thúc giai đoạn mùa giải chính MLS 2026 với 26 bàn thắng sau 31 lần ra sân, trong đó có 29 lần đá chính.

Thành tích này giúp siêu sao người Argentina tạo ra khoảng cách an toàn 4 bàn để vượt qua Petar Musa của FC Dallas (22 bàn) và Sam Surridge của Nashville SC (21 bàn).

Đáng chú ý, trong 26 pha lập công của Messi mùa này, chỉ có duy nhất 1 bàn đến từ chấm phạt đền. Với 25 bàn thắng không penalty, anh sở hữu thành tích cao thứ hai lịch sử giải đấu, chỉ xếp sau kỷ lục 28 bàn (không penalty) do chính anh thiết lập ở mùa giải 2025.

Bên cạnh khả năng dứt điểm, Messi còn đóng góp thêm 17 đường kiến tạo thành bàn, nâng tổng số lần trực tiếp in dấu giày vào bàn thắng lên con số 43 - thành tích tốt nhất MLS mùa này.

Anh cũng trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử MLS cán mốc tối thiểu 40 lần ghi dấu giày vào bàn thắng trong hai mùa giải liên tiếp.

Trước đó, ở mùa giải 2025, Messi từng đoạt Chiếc giày vàng với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo sau 28 trận. Việc tiếp tục lên ngôi năm 2026 giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành 2 Chiếc giày vàng liên tiếp.

Sau khi hoàn tất danh hiệu Chiếc giày vàng MLS 2026, Messi đang đứng trước cơ hội lớn để thiết lập thêm một cột mốc lịch sử khác: trở thành cầu thủ đầu tiên 3 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (Landon Donovan MLS MVP).

Trước đó, anh từng được vinh danh vào năm 2024, khi Inter Miami giành Supporters' Shield và năm 2025, khi đội bóng đăng quang MLS Cup.

Đánh giá về siêu sao người Argentina, HLV Cristian Gonzalez khẳng định Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu MVP, thậm chí cả Quả bóng Vàng.

Nhà cầm quân này đặc biệt đề cao sự chuyên nghiệp và cách Messi thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với các đồng đội, bất chấp tuổi tác và vị thế.

Inter Miami kết thúc mùa giải chính ở vị trí thứ 2 bảng miền Đông với 60 điểm, qua đó giành quyền vào vòng play-off MLS Cup 2026.