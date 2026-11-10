Pochettino sẵn sàng tiếp quản ghế nóng MU

Sau trận hòa 4-4 với Aston Villa khiến MU rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ", tỷ lệ cược cho khả năng Pochettino tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford giảm mạnh xuống 2/1 (đặt 1 ăn 2).

Diễn biến trên đưa chiến lược gia người Argentina lên vị trí ứng viên sáng giá thứ hai theo đánh giá của các nhà cái.

Pochettino sẽ xem xét nếu nhận được lời đề nghị từ MU - Ảnh: F365

Bản thân Pochettino sẵn sàng lắng nghe đề nghị nếu MU liên hệ, trong bối cảnh lãnh đạo đội bóng đang tiến gần đến quyết định sa thải Michael Carrick.

Hồi hè, Pochettino đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn đặt nơi ở chính tại London và chưa bao giờ giấu mong muốn một ngày nào đó trở lại Ngoại hạng Anh.

Cách đây 2 tháng, Pochettino tiết lộ ông nhận được một số cuộc gọi từ các CLB trước World Cup, nhưng đều từ chối vì đã cam kết gắn bó với tuyển Mỹ.

Pochettino thậm chí để mở khả năng trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) nếu được ngỏ lời, bất chấp sự kình địch giữa Anh và Argentina.

"Theo tôi, chúng ta rất giống nhau trong cách cảm nhận niềm đam mê bóng đá. Người Anh trân trọng những giá trị mà tôi cũng lớn lên ở quê hương mình” - Poch bày tỏ.

Pochettino từ lâu đã ngưỡng mộ MU và những thành tựu của Sir Alex Ferguson. Tên ông thường xuyên được nhắc đến như một ứng viên cho ghế HLV tại Old Trafford, từ thời còn dẫn dắt Tottenham.

MU từng thăm dò khả năng mời Pochettino khi ông làm việc tại PSG. Đến năm 2022, nhà cầm quân người Argentina và Erik ten Hag cạnh tranh trực tiếp vị trí này, và đội chủ sân Old Trafford cuối cùng chọn HLV Hà Lan.

Một năm sau, Pochettino được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Chelsea, nhưng rời Stamford Bridge chỉ sau 1 mùa giải vì bất đồng với lãnh đạo đội bóng.