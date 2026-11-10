HLV đầu tiền bị sa thải ở Premier League

HLV Sage không còn cơ hội sửa sai.

Theo The Athletic, Crystal Palace chia tay chiến lược gia người Pháp và sẽ sớm tìm người thay thế trong kỳ nghỉ quốc tế. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Quyết định của Crystal Palace có hiệu lực ngay lập tức sau khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải năm nay".

Sage được Crystal Palace đưa về hồi tháng 6 để thay thế Oliver Glasner, người đã tạo nên giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, chiến lược gia 47 tuổi không thể đáp ứng kỳ vọng tại Selhurst Park.

Sau 9 trận dưới thời Sage, Crystal Palace chỉ giành được 2 chiến thắng và phải nhận tới 7 thất bại. Đặc biệt, chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến đội bóng rơi xuống đáy bảng xếp hạng Premier League. Thất bại 1-3 trước Liverpool hôm 8/11 được xem là giọt nước tràn ly, buộc Chủ tịch Steve Parish đưa ra quyết định sa thải.

Đáng thất vọng hơn, hàng phòng ngự Crystal Palace liên tục bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng. Đội bóng để thủng lưới 24 bàn, thành tích tệ nhất giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2017, Palace đứng cuối bảng sau một vòng đấu Premier League.

Theo truyền thông Anh, Thomas Frank và Sean Dyche đang nổi lên như những ứng viên hàng đầu thay thế Sage. Frank hiện chưa nhận công việc mới kể từ khi bị Tottenham sa thải hồi tháng 2. Trong khi đó, Dyche sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở những cuộc chiến trụ hạng.

Sage từng gây ấn tượng tại Lens khi giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Pháp mùa trước và cán đích thứ hai tại Ligue 1. Tuy nhiên, thành công ở Pháp không đủ giúp ông vượt qua áp lực tại nước Anh.

Người tiền nhiệm Oliver Glasner để lại di sản quá lớn khi đưa Crystal Palace lần đầu tiên vô địch FA Cup năm 2025, trước khi tiếp tục giành Community Shield và Conference League.