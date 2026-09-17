Măng không uốn, tre trổ vồng!

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm.

Cơ quan Công an đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và làm rõ các lỗi vi phạm, gồm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Ngày 16-9, Công an xã Châu Hồng cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với các trường hợp trên và tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.