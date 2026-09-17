Măng không uốn, tre trổ vồng!
Từ nguồn tin phản ánh của người dân về một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô-tô bằng 1 bánh (bốc đầu), Công an xã Châu Hồng (tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm “quái xế”, gồm: L.V.T (2012); N.H.L (2012); L.K.P (2012); L.K.D.Q (2013); L.Đ.V (2012); L.Đ.P (2011).
Cơ quan Công an đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và làm rõ các lỗi vi phạm, gồm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Ngày 16-9, Công an xã Châu Hồng cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với các trường hợp trên và tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mang-khong-uon-tre-tro-vong-post358056.html