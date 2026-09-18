Tăng tốc thi công cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Sau 11 tháng khởi công, dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà vượt sông Hồng, thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đang được các nhà thầu tăng tốc triển khai.

Những trụ cầu cao dần lên giữa dòng sông Hồng, từng bước tạo nên diện mạo công trình giao thông quy mô lớn kết nối hai bờ sông.

Dự án cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10-2025, là một trong những hạng mục trọng điểm của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Cầu dài khoảng 6km, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Đan Phượng và Mê Linh (cũ) nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Ghi nhận trên công trường, sau thời gian tập trung thi công, nhiều hạng mục quan trọng của cầu đã dần thành hình. Hàng loạt cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ đã được hoàn thành.

Tại khu vực giữa sông, sau khi hoàn tất phần móng, các đơn vị thi công đang chuyển sang triển khai thân trụ và dầm cầu.

Đến nay, phần bệ của nhiều trụ cầu đạt khoảng 78%, thân trụ đạt 60%; khối lượng đúc dầm phần kết cấu trên đã vượt 25%. Từ hai bờ sông nhìn về công trường, những trụ cầu mới vươn lên khỏi mặt nước, tạo nên hình hài rõ nét của cây cầu vượt sông Hồng.

Không khí thi công trên công trường diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời, từ thi công móng, thân trụ đến kết cấu cầu.

Máy móc, thiết bị liên tục vận hành; công nhân được bố trí tại nhiều vị trí, phối hợp thực hiện từng hạng mục theo tiến độ. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến ngày 12-8, dự án cầu Hồng Hà đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Việc hoàn thành mặt bằng cùng tiến độ thi công ngày càng rõ nét đang tạo cơ sở để dự án tiếp tục bước vào những giai đoạn quan trọng. Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10-2027.

Trên công trường hôm nay, từng bệ trụ, thân trụ và nhịp dầm đang được nối dài. Tiến độ thi công ngày càng rõ nét cũng đồng nghĩa với hình hài một công trình giao thông quan trọng của Hà Nội đang từng bước hiện hữu giữa dòng sông Hồng.

Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà không chỉ tạo thêm một tuyến vượt sông Hồng mà còn góp phần khép kín tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hình thành trục giao thông liên vùng kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận. Công trình được kỳ vọng góp phần phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa các khu vực hai bên sông Hồng.