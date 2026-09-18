HĐND xã Kim Phú: Thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND xã Kim Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: X.P

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét các tờ trình của UBND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031 (đợt 1); kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

HĐND xã cũng xem xét kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn; đồng thời, xem xét việc giao biên chế viên chức, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã năm 2026.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã, các đại biểu thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan và biểu quyết thông qua các nghị quyết. Đây là cơ sở để xã Kim Phú triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí nguồn lực phát triển văn hóa và bảo đảm biên chế, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2026.