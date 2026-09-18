Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Sáng 18/9, Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được tổ chức tại xã Đại Phúc. Trước đó, chương trình dâng hương diễn ra tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh ở xã La Bằng.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường dành một phần quan trọng để nhắc lại hành trình 90 năm của Đảng bộ tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đó là câu chuyện từ 4 đảng viên đầu tiên đến hơn 145.000 đảng viên hôm nay; từ một cơ sở Đảng năm 1936 đến một tỉnh Thái Nguyên vừa bước vào một không gian phát triển hoàn toàn mới sau hợp nhất.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Năm 1936, sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên tại La Bằng đánh dấu một mốc quan trọng của phong trào cách mạng ở Thái Nguyên. Những năm sau đó, vùng đất này trở thành địa bàn hoạt động cách mạng quan trọng, rồi trở thành căn cứ địa, nơi Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt đại bản doanh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên và Bắc Kạn được hợp nhất, tỉnh mới có diện tích hơn 8.375 km², dân số khoảng 1,8 triệu người.

Thái Nguyên đang đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030; riêng mục tiêu năm 2026 là 11%.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cho rằng muốn đạt mục tiêu lớn, Thái Nguyên “không thể chỉ trông chờ vào những lợi thế sẵn có, mà phải tạo ra những lợi thế mới; không chỉ mở rộng quy mô, mà phải nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự vào cuộc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đặc biệt là “không để cơ hội phát triển trôi qua”.

Nếu 90 năm trước, yêu cầu của những người cộng sản đầu tiên là tập hợp quần chúng và gây dựng phong trào cách mạng, thì trong bối cảnh hôm nay, thử thách được đặt vào một không gian khác là năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng bộ máy và khả năng biến chủ trương thành kết quả cụ thể.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, Thái Nguyên phải xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh; chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và để người dân được hưởng thành quả phát triển.

"Mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi gia đình phải cảm nhận được những chuyển biến tích cực từ quá trình phát triển", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.