Thái Nguyên: Tạm cấm một số tuyến đường trong ngày 22-9 phục vụ Đêm hội Trăng rằm

Phân luồng giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 16 giờ, ngày 22-9.

Tạm cấm một số tuyến đường trong ngày 22-9

Cụ thể, từ 13 giờ đến 22 giờ 30 phút, tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn và đường Hùng Vương.

Từ 18 giờ đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tạm cấm phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn Trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang (cũ).

Đối với đoạn từ ngã ba giao giữa Quốc lộ 1B cũ với đường Động Lực đến nút giao đường Đội Cấn và đường Bến Oánh, bao gồm cả khu vực trên cầu Bến Tượng, phương án đề xuất cấm xe ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút.

Thời gian phân luồng giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp như Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Du, Nha Trang, Cách mạng Tháng 8, Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài… bắt đầu từ 16 giờ.

Cảnh sát giao thông phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông. (Ảnh Nam Hưng)

Bố trí các điểm trông giữ phương tiện, hướng dẫn người dân

Để tạo thuận lợi cho đại biểu, khách mời và nhân dân tham dự Chương trình, phương án cũng bố trí các khu vực đỗ xe phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo đó, phương tiện của đại biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và phường Phan Đình Phùng được bố trí tại khu vực đường rộng trước Trung tâm Văn hóa tỉnh; một số phương tiện được bố trí tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường (trụ sở Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên cũ).

Phương tiện của lực lượng phục vụ, báo chí được bố trí tại sân Trung tâm thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ, diễn viên đỗ tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng, dọc đường Hùng Vương.

Đối với nhân dân, các điểm đỗ xe dự kiến gồm: dọc vỉa hè các tuyến đường Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng Tháng 8, Bến Tượng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nha Trang và đoạn Quốc lộ 1 từ chân cầu Bến Tượng đến khu đô thị Danko, đường Minh Cầu, Bắc Sơn kéo dài…

Các mô hình đèn tập kết tại đường Đội Cấn (phía đối diện Quảng trường Võ Nguyên Giáp), đường Đội Cấn (phía trước Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường) và khoảng trống giữa Trung tâm Văn hóa tỉnh với Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Công an tỉnh đề nghị phối hợp với UBND phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn bố trí lực lượng công an, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô cho người dân; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lợi dụng dịp này để tăng giá trông giữ xe, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.