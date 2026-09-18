Video: Nỗi lo bên tuyến đê sông Vinh mùa mưa lũ.

Tuyến đê sông Vinh﻿ (phường Trường Vinh, Nghệ An) dài hơn 2,2km, có vai trò bảo vệ khu dân cư và góp phần tiêu thoát lũ cho khu vực Nam thành phố Vinh (cũ) và vùng Nam, Hưng, Nghi. Đây là tuyến công trình quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số đoạn đê vẫn chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Một số vị trí có cao trình thấp, kết cấu chưa kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc mực nước sông lên cao.

Hiện nhiều đoạn trên tuyến đê đang được nâng cấp, sửa chữa. Đặc biệt, khu vực gần cầu Đen – nơi từng xảy ra sự cố vỡ bờ sông﻿ Vinh﻿ vào tháng 10/2025 – đang được tập trung thi công.

﻿

Cùng với sửa chữa thân đê, khu vực phía ngoài sông cũng được gia cố nhằm tăng khả năng chống chịu, chủ động ứng phó khi mưa bão và mực nước sông dâng cao.

Ông Phan Văn Kỷ (78 tuổi, trú phường Trường Vinh) cho biết, nhiều năm qua, mỗi khi mùa mưa lũ đến, người dân khu vực lại thấp thỏm, lo lắng. “Mỗi mùa mưa đến rất lo vì đoạn đường thấp, bên ngoài chưa có hệ thống kè chắn chắc chắn. Người dân mong muốn gia cố đoạn đường bao, nâng cấp, nâng cao cao trình để đảm bảo an toàn khi lụt lội”, ông Kỷ nói.

Không chỉ lo ngại thân đê xuống cấp, người dân còn đặc biệt quan tâm đến những vị trí có cao trình thấp. Khi mực nước sông dâng cao, các điểm này có thể trở thành nơi nước tràn qua, làm tăng nguy cơ ngập khu dân cư. Người dân kỳ vọng việc nâng cấp tuyến đê, gia cố bờ sông sẽ sớm hoàn thành, khắc phục các điểm xung yếu và bảo đảm an toàn lâu dài cho hàng nghìn hộ dân phía trong đê.

Nỗi lo này càng hiện hữu sau sự cố xảy ra vào tháng 10/2025, khi một đoạn bờ sông Vinh, khu vực gần cầu Đen, từng bị vỡ, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư phía trong đê. Trong ảnh, các lực lượng gia cố bờ sông Vinh.

Ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, việc nâng cấp, gia cố tuyến đê sông Vinh do Ban Bảo trì, Sở Xây dựng thực hiện. Địa phương đang phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn, nước sông dâng cao.