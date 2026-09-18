Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền: Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh và bảo mật dữ liệu trong Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (Ban chỉ đạo 1128), chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Bộ tư lệnh 86 được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 107/2024/TT-BQP. Dự thảo Thông tư gồm 5 chương, 71 điều và 1 phụ lục. Trong đó quy định chi tiết về công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự; bảo vệ an ninh dữ liệu; bảo mật dữ liệu; trách nhiệm trong quản lý, bảo đảm an ninh mạng, an ninh và bảo mật dữ liệu; điều khoản thi hành.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 trình bày báo cáo trung tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị dự thảo Thông tư; cơ bản nhất trí với tên gọi, bố cục, nội dung của dự thảo Thông tư.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát các điều khoản, bám sát các luật, nghị định và thông tư hiện hành của Bộ Quốc phòng; nghiên cứu, bổ sung các quy định về bảo mật đối với việc lưu trữ, truyền nhận dữ liệu có độ mật; xây dựng các quy định ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phân cấp, phân quyền rõ ràng; thẩm định chặt chẽ, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh và bảo mật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xây dựng từ điển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu thuộc hệ sinh thái số trong Đề án Chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030 bảo đảm hiệu quả và tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu Bộ Quốc phòng; phối hợp, hướng dẫn cập nhật các danh mục dùng chung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị lên hệ thống danh mục điện tử dùng chung. Ưu tiên bổ sung, nâng cấp hạ tầng cho Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị triển khai các hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu cấp Bộ Quốc phòng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành…