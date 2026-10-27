MacBook Pro sắp thay đổi hoàn toàn

Các mẫu MacBook trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple dự kiến trình làng MacBook màn hình cảm ứng vào ngày 28/10. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, đây là sự thay đổi lớn trong chiến lược của Táo khuyết sau khi ra mắt iPhone Duo và trung tâm điều khiển nhà thông minh HomeView.

Theo Gurman, MacBook cảm ứng được đẩy nhanh tiến độ phát triển từ 4 năm trước. Thiết bị dự kiến thuộc phân khúc cao hơn MacBook Pro, ngoại hình tương tự với kích thước mỏng nhẹ hơn, sở hữu tấm nền OLED độ tương phản cao.

Dựa trên tin đồn, sản phẩm sẽ tích hợp Dynamic Island tương tự iPhone. Model có 2 tùy chọn kích thước 14 inch và 16 inch, giá khởi điểm "cao hơn đáng kể" so với mức 2.500 USD của MacBook Pro.

Thay đổi quan điểm sau nhiều năm

Trong nhiều năm, ban lãnh đạo Apple thường bác bỏ các ý tưởng sản phẩm trước khi sẵn sàng gia nhập thị trường, từ smartphone, tablet, laptop giá rẻ đến màn hình thông minh. Dù vậy trong hầu hết trường hợp, Gurman cho rằng điều đó chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Ví dụ, cố CEO Steve Jobs từng phủ nhận tin đồn Apple phát triển smartphone. Tuy nhiên với thành công của iPod trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng di động đầu những năm 2000, không mấy ai tin lời ông. Chỉ vài năm sau, iPhone thực sự xuất hiện.

Laptop cảm ứng được xem là ý tưởng hiếm hoi bị nhiều lãnh đạo phản ứng kịch liệt. Jobs từng khẳng định chúng "tồi tệ về mặt công thái học", trong khi Tim Cook ví kết hợp laptop với tablet giống như "gộp máy nướng bánh mì với tủ lạnh".

Phil Schiller, lãnh đạo lâu năm trong bộ phận marketing hay Craig Federighi, giám đốc phụ trách phần mềm, từng cho rằng ý tưởng trên không phù hợp. Kể cả John Ternus, người vừa nhậm chức CEO Apple, cũng bác bỏ ý tưởng laptop cảm ứng cách đây vài năm.

Steve Jobs bác bỏ ý tưởng MacBook cảm ứng năm 2010. Ảnh: Apple.

Sự phân tách giữa laptop và tablet mang đến doanh thu ổn định cho Apple. Theo Gurman, không phải ngẫu nhiên khi Jobs bác bỏ ý tưởng MacBook cảm ứng vào năm 2010, thời điểm iPad mới lên kệ. Cook cũng chê bai khái niệm này khi dòng iPad đang kinh doanh tốt.

"Suy cho cùng, Apple vẫn là tập đoàn thương mại. Họ sẽ hưởng lợi khi người dùng chọn cả MacBook và iPad. Việc không tích hợp màn hình cảm ứng lên máy Mac, đồng thời hạn chế khả năng thay thế laptop của iPad, giúp duy trì sự khác biệt rõ rệt giữa 2 dòng sản phẩm", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Sau nhiều năm, Apple nhận định trang bị màn hình cảm ứng cho MacBook không nhất thiết ảnh hưởng đến doanh số iPad, thậm chí có khả năng thu hút khách hàng mới. Theo Gurman, thiết kế mỏng nhẹ của iPad phù hợp cho nhu cầu di chuyển, trong khi bàn phím vật lý và hệ điều hành chuyên sâu giúp MacBook phục vụ công việc nặng.

Dù vậy, Apple chưa thể giải quyết bài toán công thái học mà Jobs từng đề cập. Dựa trên tin đồn, người dùng vẫn phải với tay lên màn hình để thao tác.

"Sự thay đổi này thiên về mục tiêu doanh thu và marketing hơn là bước đột phá thực sự", Gurman nhận định.

Mục tiêu doanh thu và tương lai máy Mac

Quyết định phát triển MacBook cảm ứng được đưa ra khi mảng kinh doanh máy tính và tablet của Apple tăng trưởng mạnh, nhờ chính sách làm việc tại nhà trong đại dịch Covid-19. Kết hợp với sự quan tâm cùng nhu cầu nâng cấp thiết bị chạy chip tự phát triển, Gurman cho rằng hãng có đủ lý do ra mắt sản phẩm.

"Công ty cần duy trì đà phát triển, việc bổ sung tính năng cảm ứng có thể hợp lý. Hãng cũng nhận thấy rằng khiến iPad và MacBook tương đồng sẽ giúp người dùng chuyển đổi giữa 2 thiết bị dễ dàng hơn, khuyến khích sở hữu cả 2", cây viết từ Bloomberg nhận định.

Dù vậy, hãng sẽ nhấn mạnh MacBook cảm ứng không phải sự kết hợp giữa Mac và iPad. Thay vào đó, cảm ứng chỉ là cách điều khiển bổ sung để sử dụng khi cần thiết, bên cạnh bàn phím và chuột.

Tim Cook từng so sánh MacBook cảm ứng giống như kết hợp máy nướng bánh mì với tủ lạnh. Ảnh: Bloomberg.

Việc chuyển sang màn hình OLED cũng là lý do để Apple đặt giá cao hơn. Công nghệ này mang đến sắc đen sâu và độ tương phản tốt hơn Mini LED trên MacBook Pro hiện tại. Dù tăng chi phí sản xuất, đây là cơ hội để Táo khuyết nâng giá sản phẩm.

Thị trường laptop cảm ứng vẫn khá nhỏ. Dù các hãng như Lenovo, Dell hay HP sản xuất laptop cảm ứng trong hơn 10 năm, doanh số phân khúc này hiện chỉ chiếm khoảng 20-25% toàn thị trường, chủ yếu do lợi ích mang đến không quá lớn.

Với Apple, màn hình cảm ứng có thể giúp hãng "sửa sai" khi không phải hy sinh dải phím vật lý như Touch Bar. Dù tiềm năng thu hút khách hàng không quá lớn, Gurman cho rằng Táo khuyết sẽ gắn bó lâu dài với tính năng này.

Hệ điều hành macOS cũng có một số thay đổi để nhận diện thao tác chuột hoặc cảm ứng. Theo mô tả, khi người dùng chạm vào nút bấm, menu sẽ xuất hiện xoay quanh đầu ngón tay. Thanh dock và menu bên trên cũng tinh chỉnh để hỗ trợ thao tác chạm.

MacBook cảm ứng cũng phản ánh sự linh hoạt của Apple dưới thời tân CEO John Ternus. Hãng chủ động lấp đầy các thị trường từng bỏ qua như MacBook Neo (hiện có giá 700 USD), màn hình HomeView và iPhone Duo. Trước đây, công ty từng tỏ thái độ không mấy mặn mà với những phân khúc này.

Dòng máy tính Apple đang mở rộng dưới thời CEO John Ternus. Ảnh: Bloomberg.

Sự linh hoạt cũng có thể tạo ra đôi chút phức tạp cho dòng MacBook. Trong tương lai, Gurman cho rằng Apple sẽ hợp nhất các phiên bản MacBook Pro (có cảm ứng và không cảm ứng) khi chi phí sản xuất giảm xuống. Phiên bản Pro tiêu chuẩn vẫn được giữ lại để tạo ra điểm nhấn cao cấp, dù công năng không quá khác biệt so với MacBook Air.

Nếu thành công với MacBook cảm ứng, Apple có thể mang công nghệ này lên những thiết bị khác. Hiện tại, hãng đã thử nghiệm iMac và MacBook Air màn hình OLED, dù chưa trình làng trong tương lai gần.

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ với MacBook Pro cảm ứng, chúng ta có thể hình dung về tương lai không xa, nơi mọi máy tính Mac trang bị màn hình cảm ứng", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.