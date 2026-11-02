Samsung cải tổ quy trình phát triển Exynos 2700: Galaxy S27 Pro được kỳ vọng tối ưu hiệu năng

Samsung được cho là đang thay đổi cách phát triển vi xử lý Exynos nội bộ: bộ phận di động và bộ phận thiết kế chip làm việc trực tiếp với nhau ngay từ dòng Galaxy S27 Pro. Mục tiêu là tối ưu hiệu năng thực tế của thiết bị, thay vì chỉ chạy theo thông số lý thuyết của con chip.

Theo thông tin từ Phonefuturist, bộ phận Mobile eXperience (MX) và System LSI đã bắt đầu quy trình đồng xác thực cho Exynos 2700, dòng vi xử lý dự kiến xuất hiện trên Galaxy S27 Pro. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược Exynos của tập đoàn.

Khi hai bộ phận không còn làm việc tách biệt

Trước đây, MX và System LSI vận hành độc lập. Hệ quả là các vấn đề về quản lý điện năng, điều phối nhiệt độ và độ tương thích phần mềm thường chỉ được xử lý ở giai đoạn muộn của quá trình phát triển sản phẩm, khi phần cứng gần như đã chốt.

Quy trình mới đảo ngược trình tự này. Hai đơn vị phối hợp từ sớm, nên các điểm nghẽn có thể được phát hiện và xử lý trước khi thiết kế cuối cùng được xác định.

Samsung đang tích cực phát triển chip Exynos cho Galaxy S27 Pro

Vòng lặp tối ưu đồng bộ: điểm khác biệt về mặt kỹ thuật

Điểm cốt lõi của cách làm mới là vòng lặp tối ưu hóa đồng bộ. Nhờ đó, System LSI có thể xử lý trực tiếp các điểm nghẽn về hiệu suất năng lượng ngay trong giao diện One UI, thay vì chờ đến khi sản phẩm gần hoàn thiện.

Việc can thiệp kỹ thuật trước khi chốt thiết kế phần cứng giúp vi xử lý có cơ hội phát huy tối đa khả năng lý thuyết trên thiết bị thực tế. Với người dùng, điều này liên quan trực tiếp đến độ ổn định khi dùng hằng ngày, mức tiêu thụ điện và khả năng kiểm soát nhiệt.

Thêm thiết bị thử nghiệm, thu hẹp khoảng cách với Snapdragon

Các nguồn tin trong ngành ghi nhận Samsung đã bổ sung thêm thiết bị thử nghiệm kỹ thuật cho bộ phận System LSI. Việc này nhằm mở rộng quy trình kiểm thử trước khi sản phẩm ra mắt.

Nhờ sự chuẩn bị đó, Galaxy S27 Pro được kỳ vọng thu hẹp khoảng cách về hiệu năng so với các phiên bản dùng vi xử lý Snapdragon. Đây vẫn là kỳ vọng dựa trên nguồn tin, chưa có số liệu đo kiểm công bố.

Flagship tiếp theo của Samsung sẽ có hiệu suất mạnh mẽ

Galaxy S27 Pro ở trung tâm chiến lược, Ultra còn nhiều dấu hỏi

Galaxy S27 Ultra dự kiến vẫn là dòng cao cấp nhất về phần cứng. Tuy nhiên, việc đặt Galaxy S27 Pro vào trung tâm của chiến lược hợp tác cho thấy định hướng đã thay đổi rõ rệt.

Thay vì xem vi xử lý tự sản xuất là biện pháp cắt giảm chi phí theo khu vực, hợp tác kỹ thuật sâu được kỳ vọng giúp Galaxy S27 Pro đạt hiệu suất trên mỗi watt điện tốt hơn trong các tác vụ hằng ngày.

Hiện chưa có thông tin xác nhận quy trình tích hợp này có áp dụng cho phiên bản Galaxy S27 Ultra dùng chip Exynos tại một số thị trường hay không. Dù vậy, việc thắt chặt phối hợp giữa các bộ phận cho thấy Samsung đang từng bước đồng bộ năng lực sản xuất vi xử lý với chiến lược phát triển hệ sinh thái di động của hãng.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Có thể thấy, thay đổi lớn nhất không nằm ở một thông số cụ thể mà ở quy trình: tối ưu chip, phần cứng và One UI cùng lúc thay vì nối tiếp nhau. Hiệu quả thực sự của cách làm này chỉ có thể được kiểm chứng khi Exynos 2700 và Galaxy S27 Pro có kết quả thử nghiệm độc lập sau khi ra mắt.