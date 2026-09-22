Lời nhắc nhở nhẹ nhàng

- Con giữ cửa cho bà nhé, rồi đứng gọn để bà còn vào thang máy.

Cậu bé lập tức đưa tay bấm nút giữ cửa, rồi đứng nép sang một bên. Bà Tâm bước vào, mỉm cười:

- Cháu ngoan quá. Bà cảm ơn cháu nhé!

- Dạ không có gì đâu bà ạ - cậu bé vui vẻ đáp.

Xuống đến tầng 1, cậu bé định nhanh chân bước ra trước. Người mẹ lại nhẹ nhàng nhắc:

- Con chờ mọi người ra rồi mình đi, không phải vội vàng. Ra ngoài thì đừng đứng chắn cửa nhé.

Cậu bé dừng lại, quay sang nhìn mẹ rồi gật đầu lễ phép:

- Vâng mẹ, con nhớ rồi ạ.

Chỉ là vài lời nhắc rất nhỏ của người mẹ dành cho đứa trẻ nhưng khiến bà Tâm và nhiều người đi trong thang máy hôm ấy đều thấy vui. Nghe bà Tâm kể lại câu chuyện, Người Xây Dựng nghĩ, có lẽ, những đứa trẻ ngoan cũng thường lớn lên từ những lời nhắc nhở như thế. Khi người mẹ đủ tinh tế để dạy con bằng sự kiên nhẫn và cách ứng xử hằng ngày, những điều tử tế sẽ dần trở thành thói quen của con trẻ.