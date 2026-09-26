Chuẩn hóa can thiệp sửa van hai lá qua ống thông

Quang cảnh hội nghị khoa học. (Ảnh: CTV)

Việc xây dựng tài liệu này xuất phát từ những thay đổi trong điều trị bệnh van tim. Số người mắc bệnh van tim thoái hóa tăng dần theo quá trình già hóa dân số. Nhiều người bệnh cao tuổi còn mắc bệnh phổi, bệnh thận hoặc các bệnh mạn tính khác nên nguy cơ phẫu thuật có thể tăng. Can thiệp qua ống thông đem lại thêm một phương án điều trị cho một số trường hợp nhưng bác sĩ phải lựa chọn người bệnh chặt chẽ.

Đồng thuận nêu rõ những nội dung cần đánh giá trước khi quyết định can thiệp, gồm mức độ tổn thương van, triệu chứng, bệnh kèm theo, thời điểm điều trị và khả năng theo dõi sau thủ thuật.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: CTV)

Nhóm bác sĩ tim mạch, phẫu thuật tim, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức cùng các chuyên gia liên quan phải cùng xem xét hồ sơ. Kết quả hội chẩn là căn cứ để lựa chọn phương pháp điều trị cho từng trường hợp.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Những tiến bộ về công nghệ đang thay đổi tư duy điều trị bệnh van tim. Mô hình phối hợp nhiều chuyên khoa giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phù hợp cho từng người bệnh”. Ông cũng cho rằng, Việt Nam cần xây dựng dữ liệu thực tế về bệnh van tim để bác sĩ có thêm căn cứ khi quyết định điều trị và điều chỉnh quy trình.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam phát biểu. (Ảnh: CTV)

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, đánh giá, đồng thuận đã tập hợp kiến thức và kinh nghiệm thực hành của các chuyên gia trong nước. Ông lưu ý tài liệu cần tiếp tục được áp dụng, đánh giá và hoàn thiện trên cơ sở khoa học, trách nhiệm nghề nghiệp và quyền lợi của người bệnh.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, tám ca can thiệp van tim được truyền hình trực tiếp từ các trung tâm tim mạch trên cả nước. Các chuyên gia cùng theo dõi việc chọn người bệnh, lập kế hoạch, tiến hành thủ thuật và xử trí những tình huống phát sinh. Hoạt động thực hành này giúp người tham dự nhìn rõ mối liên hệ giữa nhận định trước can thiệp với quyết định trên bàn thủ thuật.

Khu vực thực hành có mô hình sửa van hai lá, mô phỏng thay van động mạch chủ, kỹ năng đưa dụng cụ qua mạch máu, siêu âm tim và lập kế hoạch can thiệp. Người tham dự thực hành các khâu từ chuẩn bị người bệnh đến theo dõi sau thủ thuật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CTV)

Các chuyên gia tại hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về việc quản lý bệnh van tim trong suốt cuộc đời người bệnh. Khi lựa chọn loại van hoặc phương pháp điều trị lần đầu, bác sĩ phải tính đến độ bền, bệnh kèm theo và khả năng phải can thiệp lại. Một quyết định phù hợp ở thời điểm hiện tại cũng cần để lại đường điều trị cho những năm tiếp theo.

Sau khi tài liệu được công bố, công việc quan trọng nhất nằm ở quá trình áp dụng. Bác sĩ cần bám sát chỉ định, người bệnh cần được giải thích đầy đủ về lợi ích, nguy cơ và kế hoạch theo dõi. Những dữ liệu thu thập từ thực tế điều trị sẽ quyết định đồng thuận được bổ sung ra sao và kỹ thuật này được sử dụng như thế nào trong những năm tới.