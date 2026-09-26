Ba chị em cùng vượt tuổi 100, bí quyết sống thọ hóa ra rất đơn giản

Ba chị em Zulina de Deus Nunes (103 tuổi), Zoraide de Deus Mota (104 tuổi) và Levita de Deus Nunes (109 tuổi), hiện sống tại Rio de Janeiro, Brazil, vừa được Guinness World Records công nhận là bộ ba chị em ruột còn sống có tổng tuổi cao nhất thế giới.

Theo Reuters, ba chị em có tổng số tuổi lên tới 316. Trường hợp đặc biệt này không chỉ gây chú ý bởi tuổi thọ đáng kinh ngạc mà còn mở ra cơ hội để các nhà khoa học tìm hiểu những yếu tố giúp con người duy trì sức khỏe và sống lâu.

Ba chị em ruột gồm cụ Zulina de Deus Nunes (103 tuổi), Zoraide de Deus Mota (104 tuổi) và Levita de Deus Nunes (109 tuổi) hiện cùng sống tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, ba chị em không nhắc đến những phương pháp đặc biệt hay chế độ ăn kiêng khắt khe. Thay vào đó, họ cho rằng một phần tuổi thọ đến từ cách sống đã được duy trì từ khi còn nhỏ.

Bà Zulina kể rằng thời thơ ấu, ba chị em thường xuyên bơi lội và bắt cá trên sông. Gia đình chủ yếu sử dụng những thực phẩm sẵn có, từ nông sản theo mùa đến thịt, trứng và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm được nuôi tại nhà.

Theo các chị em, thực phẩm tươi và chế độ ăn uống tương đối tự nhiên đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.

Bà Zoraide còn cho rằng việc cả ba được nuôi bằng sữa mẹ khi còn nhỏ cũng có thể là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nền tảng sức khỏe tốt.

Điều đáng chú ý là dù đã ngoài 100 tuổi nhưng ba chị em là họ vẫn sống gần nhau và nhận được sự chăm sóc từ người thân khi cần thiết. Theo các chuyên gia, ở tuổi trên 100, việc duy trì kết nối với gia đình và cộng đồng có thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với chất lượng cuộc sống. Với ba chị em Brazil, sự gắn bó kéo dài suốt nhiều thập kỷ đã trở thành một phần không thể tách rời trong câu chuyện trường thọ của họ.

Sau khi được Guinness World Records ghi nhận, họ được đưa vào dự án ADN Longevo, do nhà khoa học Mayana Zatz, điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Gene Người thuộc Đại học São Paulo, dẫn dắt.

Các nhà nghiên cứu dự kiến so sánh ADN của những người ở độ tuổi 90 và trên 100 với những người có dấu hiệu suy giảm thể lực, suy giảm nhận thức hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Thông qua việc phân tích ADN, nhóm nghiên cứu hy vọng xác định được những biến thể di truyền có thể đóng vai trò như các "gen bảo vệ", giúp làm chậm quá trình lão hóa hoặc giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến tuổi tác.

Nhà nghiên cứu João Paulo Guilherme, cộng sự của bà Zatz, cho biết mục tiêu dài hạn của dự án là thu thập dữ liệu từ khoảng 500 người trên 100 tuổi. Quy mô dữ liệu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa di truyền, môi trường sống, lối sống và quá trình lão hóa.

Câu chuyện của ba chị em lớn tuổi Brazil cho thấy tuổi thọ có thể liên quan đến nhiều yếu tố cùng lúc, từ gene, chế độ dinh dưỡng, vận động cho tới môi trường sống và các mối quan hệ xã hội.