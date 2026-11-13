“Lính già” kể chuyện

Trong giờ ngoại khóa ở Trường Tiểu học và THCS Cát Thịnh, học sinh được đại diện Chi hội Cựu chiến binh thôn Ba Khe kể câu chuyện chiến đấu dũng cảm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của dân quân xã Cát Thịnh. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng cựu chiến binh Hoàng Hữu Nam đã kể với niềm tự hào của người con quê hương và đã từng tham gia quân ngũ.

“Khi một cuộc họp của lực lượng dân quân xã Cát Thịnh trong hầm trú ẩn bí mật diễn ra thì tiếng còi báo động vang lên, các chiến sĩ dân quân xã nhanh chóng dàn trận địa bắn máy bay. Khi máy bay vào tầm bắn, hiệu lệnh vang lên, súng bộ binh nhả đạn, máy bay phun khói đen lao về phía Nghĩa Lộ và rơi xuống. Chiến công vang dội ấy gắn với di tích Đồi Dân quân ở ngay bên cạnh trường ta đấy”, ông Nam kể và hướng chỉ về nơi đặt bia di tích. Các cô cậu học sinh hào hứng rồi cùng nhìn về phía Đồi Dân quân bên cạnh trường mà lắng nghe.

Cựu chiến binh Hoàng Hữu Nam (bên trái) cùng đồng đội kể chuyện chiến đấu cho học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Cát Thịnh.

Được biết, xã Cát Thịnh có 327 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 14 chi hội. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân đội giao phó về quê hương luôn tích cực trong các hoạt động ở cơ sở. Các cựu chiến binh đoàn kết tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trong đó có hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhắc đến Thiếu tướng Sa Minh Trắc ở thôn Ngã Ba là nhớ đến những chuyện kể về hoạt động xây dựng căn cứ chống Pháp, hay không khí hừng hực tòng quân đánh giặc trong kháng chiến chống Mỹ. Còn Đại tá Hoàng Minh Thủy ở thôn Ba Khe là những năm tháng làm nghĩa vụ quân sự, tình nguyện giúp đỡ Nhân dân các bộ tộc Lào…

Để có những lần kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, ngoài những câu chuyện trong cuộc đời binh nghiệp, mỗi cựu chiến binh đã chủ động tìm hiểu, ghi nhớ sự kiện và các dấu mốc lịch sử, rồi trao đổi làm rõ trong các buổi sinh hoạt hội, lồng gắn với các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương.

Em Sa Mai Lan - học sinh Trường PTDT Nội trú Văn Chấn chia sẻ: “Qua những câu chuyện được nghe, em càng cảm nhận sâu sắc tinh thần dũng cảm, kiên cường của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đó cũng là động lực để chúng em nỗ lực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Không chỉ với học sinh, những câu chuyện được những người lính già kể lại trở thành dữ liệu để giáo viên của trường bổ sung vào giáo án giảng dạy môn Lịch sử địa phương hoặc chia sẻ với học sinh trong các giờ ngoại khóa của nhà trường tổ chức.

Cô Hoàng Thị Minh Thư - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Tiểu học và THCS xã Cát Thịnh cho biết: “Trong các nội dung tích hợp của môn Lịch sử, Ngữ văn, chúng tôi đều đưa vào những nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy, những thông tin liên quan đến nội dung này, chúng tôi đều tiếp thu và biên soạn phù hợp”.

Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh từ các địa phương cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 63.395 sinh hoạt ở 1.589 chi hội. Từ đầu năm đến nay, Hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Minh Quyết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Đồng thời, vận động hội viên cựu chiến binh tham gia các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chia sẻ ký ức, câu chuyện lịch sử để làm tư liệu giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”.

Đến hết quý III/2026, Hội đã phối hợp tổ chức 23 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút hơn 8.900 học sinh, thầy cô giáo tại các trường học trên địa bàn. Các hoạt động gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 36 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh Hoàng Liên Sơn (5/5/1990 - 5/5/2026); 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào, chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); đồng thời, phối hợp xuất bản cuốn sách chân dung “Bộ đội Cụ Hồ” tỉnh Lào Cai, ra mắt một số mô hình và củng cố tổ chức hội vững mạnh.