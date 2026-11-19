Đưa tinh thần Nghị quyết 80 vào từng khu dân cư
Các hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần gắn kết người dân, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Tại phường Ô Chợ Dừa, việc đổi mới phương thức tổ chức, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở đang trở thành hướng đi cụ thể nhằm đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-tinh-than-nghi-quyet-80-vao-tung-khu-dan-cu-246261119215501965.htm