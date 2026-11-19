Các xóm ở Đức Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Ở xã Đức Lương (Thái Nguyên), nhiều gia đình lần đầu đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc dưới tên xóm mới. Riêng ở Hợp Tiến, 389 hộ từ 3 xóm cũ nay cùng sinh hoạt tại một nhà văn hóa. Ngày hội tháng 11 là dịp để những người hàng xóm mới biết mặt, nhớ tên nhau.

Ngôi nhà ấy vốn là nhà văn hóa xóm Tân Hợp 2. Nay bà con ở Tân Hợp 1 và Hòa Tiến 1 cũng về đây bàn việc xóm Hợp Tiến. Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 của HĐND xã Đức Lương, từ 27 xóm, địa phương sắp xếp lại còn 14 xóm. Trong số đó, 11 xóm mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Mùa hội năm nay đến khi bà con mới về chung xóm được hơn bốn tháng.

Những người hàng xóm mới

Giữa tháng 11, các xóm ở Đức Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Cùng với việc ôn lại truyền thống 96 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), các xóm cũng nhìn lại các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm và biểu dương những tập thể, gia đình đã góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Lương Triệu Hồ Quang, thông qua ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại khu dân cư; biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu cộng đồng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Niềm vui ấy hiện lên qua lời kể của chính người dân tham dự hội. "Các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co… là những dịp để bà con hàng xóm giao lưu và có dịp hiểu nhau hơn", chị Ma Thị Vân chia sẻ và mong xóm làng sẽ duy trì được những hoạt động ấy thường xuyên để tạo không gian văn hóa cho người dân, đồng thời gắn kết tình làng nghĩa xóm hơn nữa.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu cộng đồng được tổ chức sôi nổi

Người dân vui nhảy sạp

Chị Tống Thị Hòa, một người dân trong xã, cho hay, riêng Hợp Tiến khi thành lập đã có 1.436 người. Ngoài những buổi họp bàn công việc, một cuộc giao lưu cũng là dịp để bà con 3 xóm cũ trò chuyện, hỏi thăm nhau. "Trước kia khác xóm, có người tôi gặp mấy lần mà chỉ biết mặt, chưa biết tên. Đi hội, đứng cạnh nhau cổ vũ một lúc là bắt chuyện được. Tôi thấy vui vì lần sau gặp lại, mình đã biết tên nhau mà gọi", chị kể.

Trước đó, trong 2 ngày, 19 và 20/10, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đức Lương đã dự liên hoan "Tiếng hát đại đoàn kết" của tỉnh tại Nhà hát Vạn Xuân. Bà Dương Thị Tám, thành viên đoàn Đức Lương, bày tỏ mong muốn liên hoan được tổ chức hằng năm để người dân các địa phương có dịp gặp gỡ, học hỏi nhau và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của quê mình.

Dời nhà để đường xóm rộng thêm

Trước khi 3 xóm sáp nhập, người dân Hòa Tiến 1 đã cùng lo một việc lớn là mở rộng con đường qua xóm. Năm 2025, bà con tự nguyện hiến hơn 4.000 m² đất. Riêng gia đình anh Nguyễn Duy Khánh góp hơn 200 m² và dời căn nhà cũ lùi vào trong. Dọc tuyến đường, 13 hộ tháo dỡ tổng cộng 196m bờ rào.

Kể với phóng viên, anh Khánh cho biết cả đất ở lẫn ngôi nhà cũ đều gắn bó với gia đình. Điều khiến mọi người đồng lòng là nghĩ đến những đứa trẻ đi học trên con đường ấy và những chuyến xe chở chè đi bán. Đường rộng, con em đến trường an toàn hơn, nông sản cũng dễ đến tay người mua. Ông Triệu Hồ Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Lương, cho biết, xã luôn chú trọng lắng nghe ý kiến từng hộ khi vận động người dân tham gia xây dựng hạ tầng.

Khi bình xét "Xóm văn hóa", UBND xã Đức Lương cũng coi trọng những yếu tố: người dân tự quản, từ giữ gìn vệ sinh đến thực hiện hương ước ở khu dân cư. Theo Thông báo số 191/TB-UBND ngày 2/11, cả 14 xóm trong danh sách niêm yết đều được đánh giá đạt xóm văn hóa. Minh Tiến và Thành Long cùng đạt 98/100 điểm, cao nhất trong đợt bình xét. Kết quả được công khai từ ngày 2 đến 12/11 để bà con theo dõi.

Ngày hội nhằm thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết

Dịp này, hội nghị Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2026 của xã Đức Lương cũng đã được tổ chức. Hội nghị là dịp để lãnh đạo UBND xã, các bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác Mặt trận cùng nhìn lại công việc ở từng khu dân cư, trao đổi kinh nghiệm và bàn cách để người dân chủ động hơn trong các hoạt động của xóm làng. Ông Dương Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã, đã ghi nhận những mặt tích cực của phong trào tại cơ sở cùng những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Ông mong bà con giúp nhau làm ăn, giảm nghèo và cùng gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Từ sân đình làng Cướm đến những buổi tập Then

Ở Đức Lương, người dân vẫn có những cuộc hẹn theo mùa. Trước Ngày hội Đại đoàn kết, vào rằm tháng 9 âm lịch, người Tày ở làng Cướm mở lễ giã cốm mừng cơm mới ở sân đình. Năm nay, 11 xóm mang đến 11 chiếc cối gỗ. Nam nữ cùng giã nếp cái hoa vàng, sàng cốm rồi bày cốm với đường và trà xanh mời khách. Cụ Dương Quốc Chính, một bậc cao niên trong làng, bày tỏ niềm vui khi lễ hội giã cốm của làng Cướm tiếp tục được quan tâm bảo tồn.

Biểu diễn hát then, đàn tính tại Ngày hội

Thuở nhỏ, chị Đào Thị Thoa, người Tày ở Đức Lương, thường ngồi bên bếp lửa những đêm đông, nghe bố mẹ hát Then. Chị thuộc lời từ những ngày ấy. Đến khi tự cầm cây đàn tính, chị mới thấy còn phải học cách lấy hơi, luyến láy và giữ nhịp để giọng hát hòa với tiếng đàn.

"Tôi còn hát được ngày nào thì còn gắn bó với điệu then ngày đó", chị Thoa chia sẻ. Sau hơn 30 năm gắn bó với then, chị mong mai này con cháu muốn học vẫn tìm được người chỉ dạy. Theo chị Thoa, câu lạc bộ hát then, đàn tính của xã của xã Đức Lương hiện có hơn 20 thành viên. Ở đó, người ngoài 30 tuổi cùng tập với người đã 70. Những câu hát chị Thoa học từ cha mẹ lại có thêm người cùng hát, cùng đàn.

Để những sinh hoạt văn hóa như thế tiếp nối sau ngày hội, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu mỗi xã, phường chọn ít nhất 1 hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì thường xuyên. Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 9/10/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ưu tiên những hoạt động do người dân trực tiếp tham gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng lưu ý tạo điều kiện để trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật đều có thể góp mặt trong các sinh hoạt văn hóa.

"Tôi thích nhất là cả nhà rủ nhau đi xem văn nghệ. Ông bà vừa hát theo một câu quen, bọn trẻ ngồi bên đã quay sang hỏi tên bài hát. Về nhà vẫn còn chuyện để kể. Mong xóm mình có thêm những buổi vui như thế" - chị Hoàng Thị Chức bày tỏ.

Giã bánh dày trong khuôn khổ hoạt động của ngày hội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng xã Đức Lương ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc. Ngày hội khép lại nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tin của Nhân dân tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để mỗi khu dân cư cùng chung tay xây dựng quê hương Đức Lương ngày càng giàu đẹp.

Với bà con nơi đây, sau ngày hội, họ còn nhiều việc để cùng ngồi lại, từ chăm chút con đường chở chè đến chuẩn bị một buổi văn nghệ hay còn có thể nối dài bằng những buổi tập then, nơi một đứa trẻ muốn học đàn tìm được người truyền dạy cho mình những nhịp đầu tiên. Hai tiếng "xóm mình" dần trở nên thân thuộc từ những chuyện nhỏ như vậy.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các xóm của Xã Đức Lương năm nay có: bà Phạm Thị Thu Thủy (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên); ông Phạm Công Huấn (Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên); ông Phạm Văn Đạt (Bí thư Đảng ủy xã); ông Hoàng Văn Thành (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã); ông Triệu Hồ Quang (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã); ông Phạm Văn Nam (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã). Cùng dự còn có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên và người dân.