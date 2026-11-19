Chiều 19-11, tại Hà Nội, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức lễ công bố dự án phim truyện “Tuyên ngôn Độc lập”.

Bộ phim khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời điểm Người rời Tân Trào về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến ngày 2-9-1945, khi Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Qua đó, tác phẩm kể lại hành trình đấu tranh giành độc lập, quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời khắc lịch sử với nhiều thử thách cấp bách.

Quang cảnh lễ công bố dự án phim truyện "Tuyên ngôn Độc lập". Ảnh: Ban tổ chức

Bên cạnh đó, phim cũng tái hiện hình ảnh các nhà cách mạng tiêu biểu, như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố…

Bộ phim đồng thời phản ánh vai trò và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô - bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại xã Đông Anh (Hà Nội).

Dự án được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc. Không chỉ tái hiện sự kiện trọng đại của dân tộc, bộ phim còn hướng tới tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim Lê Thanh Lịch phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức

Về phía đơn vị sản xuất, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim Lê Thanh Lịch cho biết, ý tưởng thực hiện “Tuyên ngôn Độc lập” đã được ấp ủ trong nhiều năm. Trung tâm mong muốn tái hiện, lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2-9-1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc ở từng khâu. Vì vậy, đơn vị coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch - đạo diễn và ê kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn - đạo diễn, biên kịch bộ phim. Ảnh: Ban tổ chức

Chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản, Nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn cho biết, điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập mà còn là kể câu chuyện về những con người bình dị, sự kiện và hoàn cảnh lịch sử đã góp phần làm nên dấu ấn vĩ đại trong sự nghiệp giành độc lập của dân tộc. Trong phim, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện vừa ở tầm vóc một vị lãnh tụ, vừa có phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và gần gũi.

Dự án đang được triển khai theo kế hoạch, với mục tiêu đưa bộ phim đến công chúng vào dịp Quốc khánh năm 2027.