Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam để lan tỏa giá trị truyền thống
Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Thanh Xuân triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các khu dân cư, trường học và câu lạc bộ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các chương trình tạo thêm không gian giao lưu, đồng thời khuyến khích các thế hệ cùng tìm hiểu, gìn giữ những nét đẹp văn hóa quê hương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-de-lan-toa-gia-tri-truyen-thong-246261119223237341.htm