Lãnh đạo Sở Công thương, các xã, phường thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo 45 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên; đại diện Sở Công thương, Hợp tác xã, Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch, khuyến công của 20 tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Lào Cai, Sơn La…

Hội chợ xúc tiến “Sắc màu nông sản thời kỳ 4.0” là sự kiện thường niên đã được tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong nhiều năm qua. Năm nay, trên không gian mới, lần đầu tiên hội chợ được tổ chức tại khu vực phía bắc của tỉnh.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình khai mạc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 19-23/11. Tại hội chợ có hơn 120 gian hàng đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc trưng tiêu biểu vùng miền mang đậm bản sắc địa phương hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và doanh nghiệp.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giao lưu, quảng bá, kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành giới thiệu với người dân về sản phẩm tinh bột nghệ. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Hoàng, Thái Nguyên mong muốn thông qua các hoạt động tại chương trình sẽ góp phần mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch các địa phương khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung; đồng thời, giúp tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ... mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm Thái Nguyên; góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhiều sản vật phong phú được trưng bày, giới thiệu tại hơn 120 gian hàng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bên cạnh các gian hàng phong phú các sản phẩm, từ ngày 19-23/11, mỗi đêm Ban tổ chức đều tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, du khách, gắn với hoạt động kinh tế đêm tại phố đi bộ Sông Cầu.