Một di tích nghìn năm tuổi có thể trở thành không gian nghệ thuật đương đại. Một khu chợ truyền thống có thể được đánh thức bằng những ý tưởng thiết kế mới. Một công viên, nhà hát hay con phố quen thuộc có thể trở thành điểm hẹn của cộng đồng sáng tạo. Khi di sản được kết nối với nghệ thuật, thiết kế và công nghệ, những giá trị của quá khứ không chỉ được bảo tồn mà còn có thể tạo ra nguồn lực mới cho phát triển. Từ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, một vấn đề đang được đặt ra rõ nét hơn: Làm thế nào để những tài nguyên văn hóa vốn có của Thủ đô trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa bền vững?