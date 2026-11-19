Đã có 282 đầu mối, doanh nghiệp từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026
Tính đến ngày 19-11, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đã ghi nhận 282 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày. Tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, nơi diễn ra triển lãm, công tác lắp dựng gian hàng, hoàn thiện mặt bằng và chuẩn bị các hoạt động đang được khẩn trương triển khai.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/da-co-282-dau-moi-doanh-nghiep-tu-37-quoc-gia-dang-ky-trung-bay-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-64891