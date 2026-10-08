Liệu có lãng phí công sức nhà tài trợ?

Trường tiểu học và THCS Tân Thành, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: C.H

Năm 2019, Trường TH và THCS Hóa Phúc, nay là Trường TH và THCS Tân Thành, được một nhóm thiện nguyện trao tặng một bể bơi, trị giá hơn 90 triệu đồng. Xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa (cũ), nay là xã Tân Thành, vốn là địa phương miền núi, đời sống kinh tế-xã hội của người dân và nguồn lực của địa phương lúc bấy giờ rất khó khăn. Vì vậy, công trình có ý nghĩa rất lớn, nhằm giúp trẻ em, học sinh vùng cao nơi đây có cơ hội được học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Nhà che bể bơi thành nơi để xe của giáo viên - Ảnh: C.H

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng đã bố trí kinh phí xây dựng mái che để bảo quản bể bơi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy, học bơi cho học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, sau nhiều năm không sử dụng, công trình bể bơi bị… “xếp xó”, cất vào kho.

Khung bể bơi bị tháo rời - Ảnh: C.H

Đáng nói, trường này lại sử dụng nhà mái che làm nơi để xe của giáo viên. Có hay không, mục đích của việc tháo dỡ bể bơi là để sử dụng mặt bằng, lấy không gian để xe ô tô cá nhân cho giáo viên? Lý giải về điều này, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Tân Thành Phạm Quang Hưng cho biết: “Sau khi nhận tài trợ, công trình bể bơi không được đưa vào hoạt động do phụ huynh và học sinh chưa có nhu cầu học bơi. Để tránh tình trạng xuống cấp, hư hỏng do không sử dụng kéo dài, nhà trường đã chủ động tháo dỡ, để bảo quản. Trường cũng đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương được biết, để có phương án sử dụng. Trong thời gian tới, công trình sẽ được điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu để sử dụng, nhằm tránh lãng phí tài sản”.

Biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cũng bị… “xếp xó” - Ảnh: C.H

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành Cao Thị Hằng cho hay, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra lại sự việc. Nếu Trường TH và THCS Tân Thành không có nhu cầu sử dụng, địa phương sẽ đưa bể bơi đến trường học khác có nhu cầu, không để công sức và tấm lòng của nhà tài trợ bị lãng phí.