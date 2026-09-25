Lên mạng cai thuốc lá

Các thành viên "Hội những người bỏ thuốc lá" chia sẻ kinh nghiệm và động viên nhau trong quá trình cai thuốc.

Cuộc chiến với cơn thèm

Một trong những cộng đồng hoạt động khá sôi nổi là "Hội những người bỏ thuốc lá", hiện có gần 45.000 thành viên. Các bài đăng xoay quanh nhiều lý do khác nhau để bắt đầu cai thuốc. Có người muốn bỏ vì vợ đang mang thai, người lo ngại sức khỏe, người tìm cách giúp bố cai thuốc, cũng có người sau nhiều năm hút thuốc muốn từ bỏ thói quen này.

Đáng chú ý, nhiều thành viên không chỉ nói về quyết tâm bỏ thuốc mà còn chia sẻ khá cụ thể những gì họ trải qua trong quá trình cai.

Một thành viên ẩn danh cho biết năm nay 38 tuổi, đã hút thuốc khoảng 23 năm, mỗi ngày từ nửa đến một bao. Người này từng thử chuyển sang pod, vape, IQOS nhưng vẫn chưa bỏ được thuốc. Sau nhiều lần thất bại, họ cho biết đã cai hoàn toàn được 6 tháng.

Theo chia sẻ, thay vì ép bản thân phải dừng ngay lập tức, người này lựa chọn kéo dài khoảng cách giữa các lần hút, giảm số hơi thuốc và kết hợp rèn luyện thể thao. Song song đó, họ chủ động đọc các tài liệu về tác hại của thuốc lá để thay đổi cách nhìn của mình đối với việc hút thuốc.

Mỗi người có một cách cai thuốc khác nhau, từ giảm dần số điếu, thay đổi thói quen đến tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đã cai trước đó. Nhưng để duy trì quyết định bỏ thuốc lại là một hành trình dài.

Tài khoản Hoang Duong tổng hợp một loạt lý do quen thuộc mà người hút thuốc thường tự đưa ra để trì hoãn việc cai như "Nốt điếu này thôi", "Stress thế này không hút thì sống sao nổi?", "Mới bỏ được mấy ngày, hút một điếu tự thưởng thôi" hay "Để mai rồi bỏ".

Những câu nói tưởng như đơn giản lại gắn với những thời điểm rất đời thường, khi uống cà phê, lúc căng thẳng, sau một bữa ăn, khi gặp bạn bè hoặc đơn giản là lúc muốn tìm một khoảng nghỉ.

Trong nhóm, những người mới cai thường chia sẻ khó khăn qua từng ngày, còn những người đã bỏ được thuốc quay lại động viên, kể về kinh nghiệm vượt qua cơn thèm của chính mình.

Một thành viên gửi lời cảm ơn tới cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm cai thuốc lá của mình.

Vượt qua cơn thèm và nỗi lo tái hút

Tài khoản Văn Đông chia sẻ một cách đối phó với những lúc cơn thèm thuốc xuất hiện. Theo anh, mỗi khi bắt đầu bứt rứt, căng thẳng và muốn hút thuốc, anh đeo tai nghe, mở nhạc thiền hoặc những bản nhạc mà anh cho rằng giúp thư giãn, rồi nghe khoảng 30 phút.

"Nghe chừng 30 phút thôi thấy đầu óc dễ chịu thoải mái không còn thèm thuốc nữa", anh Đông chia sẻ.

Theo anh, cách làm trên được duy trì trong quá trình cai và đến thời điểm chia sẻ đã 70 ngày không hút một điếu nào. Từ trải nghiệm của bản thân, Văn Đồng cho rằng người hút thuốc lâu năm thường hình thành thói quen gắn với những thời điểm nhất định trong ngày. Vì vậy, theo anh, việc cai thuốc cần sự kiên trì và liên tục trì hoãn việc hút thuốc.

Sau 70 ngày, anh Đồng cho biết cảm giác thèm thuốc đã giảm đáng kể so với thời gian đầu. Với anh, những cơn thèm hiện tại trở nên nhẹ hơn và dễ vượt qua.

Tài khoản Văn Đồng chia sẻ.

Tài khoản Việt Hùng cho biết đã cai thuốc được 1 năm 3 tháng sau gần 40 năm hút thuốc. Thời gian đầu, anh từng hút cả thuốc lá và thuốc lào, sau đó chuyển sang hút thuốc lá với mức độ rất nhiều. Có thời điểm, ngay sau khi thức dậy, anh phải hút liền 2-3 điếu mới bắt đầu sinh hoạt buổi sáng.

Khi quyết định bỏ thuốc, anh Hùng sử dụng viên ngậm nicotine thay thế trong giai đoạn đầu để đối phó với cảm giác thèm thuốc. Theo chia sẻ, sau khoảng một tuần anh bắt đầu giảm liều và dừng hẳn sau khoảng 1 tháng rưỡi.

Sau khi cai, anh hướng dẫn khoảng chục người thân, bạn bè cùng bỏ thuốc. Trong số này, 4 người hút trở lại, chủ yếu vào khoảng tháng thứ 5, thứ 6.

Theo anh Hùng, tâm lý chủ quan dễ xuất hiện khi đã cai được một thời gian, với suy nghĩ có thể hút lại một vài điếu rồi tiếp tục cai. Tuy nhiên, từ những trường hợp anh chứng kiến, chỉ một lần hút lại cũng có thể khiến cảm giác thèm thuốc xuất hiện trở lại nhanh chóng.

Một thành viên khác cho biết sau 4 tháng cai thuốc, bản thân không còn cảm giác thèm như trước nhưng vẫn ở lại nhóm để động viên những người mới bắt đầu. Với người này, sự đồng hành của những người từng trải qua quá trình cai thuốc giúp những ngày đầu bớt khó khăn hơn.

Bên cạnh những lời động viên, trong nhóm cũng xuất hiện những tranh luận, thậm chí lời chế giễu dành cho người đang cai thuốc. Một thành viên nhắn nhủ những người mới bắt đầu không nên để những bình luận như vậy làm nản lòng.

Nhìn từ những chia sẻ này, bỏ thuốc với nhiều người không phải là một quyết định diễn ra trong một ngày. Đó có thể là quá trình kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, với những thời điểm thèm thuốc, thất bại rồi bắt đầu lại.

Trong hành trình ấy, các cộng đồng trực tuyến trở thành nơi nhiều người tìm kiếm kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn và động viên nhau. Từ người đang trải qua những ngày đầu cai thuốc đến người đã nhiều tháng không còn hút, mỗi câu chuyện góp thêm một lát cắt về hành trình rời bỏ thói quen đã kéo dài hàng chục năm.