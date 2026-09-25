Khoảnh khắc nghẹn ngào tiễn biệt nữ nhân viên y tế hiến tạng cứu người

Chiều 24/9, các y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nghẹn ngào tiễn biệt nữ nhân viên y tế B.H.A (Phòng Quản trị Hành chính) qua đời. Chị A nhập viện ngày 20/9. Chị kiên cường chống chọi với căn bệnh tăng huyết áp và dị dạng mạch máu thể hang suốt gần 9 năm.

Bệnh diễn tiến nặng, dù ban lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ hết sức nỗ lực, áp dụng các phương pháp điều trị tích cực nhất, nhưng do tình trạng bệnh quá phức tạp, phần não bộ của chị không thể hồi phục. Chị được Hội đồng chuyên môn đánh giá 3 lần và kết luận chết não.

Trong thời khắc khó khăn và đau đớn, gia đình chị thực hiện nghĩa cứu cao đẹp khi đã đồng ý hiến tạng của chị để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép. Gia đình tin rằng nếu còn có thể tự mình lựa chọn, chị cũng mong muốn trao cơ hội sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Khi còn công tác, chị được đánh giá là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn gắn bó với bệnh viện, đồng nghiệp và người bệnh. Sự ra đi đột ngột của nữ cán bộ y tế B.H.A để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và gia đình, nhưng nghĩa cử cao đẹp của chị đã thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân khác. (Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống)

Ngày 24/9, ca lấy tạng được thực hiện với sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Chị B.H.A đã hiến gan và 2 thận.

Ngay sau khi hoàn tất phẫu thuật lấy tạng, phần tạng hiến được di chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để kịp thời ghép cho người bệnh đang chờ được ghép để hồi sinh.