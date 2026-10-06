Đội tuyển Việt Nam về nước sau hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kế hoạch của các CLB, đội tuyển Việt Nam chia thành ba nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM, là Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng, di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng CLB, chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi ngày 7.10.

Nhóm thứ hai gồm 5 cầu thủ CLB Công an Hà Nội, là Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc, sang Singapore hội quân, chuẩn bị trận đấu với Lion City Sailors ngày 8.10. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CLB tạo điều kiện về nước nghỉ ngơi, hồi phục.

Ban huấn luyện cùng các thành viên còn lại trở về Hà Nội, khép lại đợt tập trung và thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù không đạt kết quả như kỳ vọng, giải đấu vẫn mang đến những trải nghiệm thực tế để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và xác định hướng điều chỉnh cho chặng đường phía trước.

Sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba, HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời xác định Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm những cầu thủ chất lượng, đồng thời phát triển lực lượng trẻ, tạo điều kiện để các cầu thủ được thi đấu và trưởng thành, qua đó hình thành sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho rằng, đội tuyển đã thu được nhiều bài học sau giải đấu. Anh kỳ vọng đội tuyển sẽ trở lại với lối chơi gắn kết, mạch lạc và rõ ràng hơn.

Hoàng Đức cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do VFF tổ chức, với sự góp mặt của hai đội khách mời.

Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới VCK Asian Cup 2027.