Mới đây, Kim Hiền đăng tải hình ảnh với gương mặt đượm buồn kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Hoa vẫn nở trong im lặng và Hiền cũng chọn bình yên”.

Chỉ vài giờ sau, bài đăng của Kim Hiền đã nhận được nhiều bình luận từ bạn bè và người hâm mộ. Trong đó, một khán giả để lại lời nhắn dài, cho rằng dù Kim Hiền đang cố gắng sống tích cực nhưng trên gương mặt vẫn chất chứa nhiều tâm sự: “Có thể bạn đang bình yên nhưng tâm trạng chất chứa đầy tâm sự trĩu nặng trên gương mặt không giấu được. Một người phụ nữ tổn thương sâu sắc thì suốt đời vẫn cứ vậy, không thể mất đi nỗi buồn chỉ là ít đi thôi, niềm vui là giờ chỉ làm bạn với cây cỏ thiên nhiên, con cái lớn rồi sẽ rời xa vòng tay mình thôi. Cố gắng lên bạn!”.

Kim Hiền đăng tải hình ảnh với gương mặt đượm buồn.

Điều khiến nhiều người chú ý là phản hồi của Kim Hiền. Nữ diễn viên không phủ nhận cảm xúc của mình mà thẳng thắn viết: “Cảm ơn bạn đã nhìn thấy và thấu hiểu những điều Hiền không thể nói thành lời. Có những nỗi buồn mình không cần quên, chỉ học cách ôm lấy và bước tiếp nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Hiền vẫn trân trọng gia đình, thiên nhiên và từng phút giây bình yên còn lại!”.

Ở một bình luận khác, Kim Hiền tiếp tục gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Em cảm ơn mọi người đã luôn dành cho em những lời yêu thương và động viên. Em vẫn đang học cách trân trọng từng ngày, giữ lại những điều đẹp đẽ và bước tiếp bằng sự bình yên trong lòng”.

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng Kim Hiền đang trải qua giai đoạn trưởng thành hơn trong suy nghĩ, khi lựa chọn đối diện với cảm xúc thay vì né tránh. Từ những lời tâm sự của nữ diễn viên, không ít người đặt câu hỏi: Kim Hiền có thực sự ổn?

Thực tế, những năm gần đây, Kim Hiền trải qua không ít biến cố trong cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Kim Hiền chọn cách sống kín tiếng hơn. Hiện nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc cá nhân và cuộc sống tại Mỹ.

Trên mạng xã hội, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc khu vườn nhỏ, nấu ăn, đi dạo cùng người thân hoặc tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên thiên nhiên. Với Kim Hiền, niềm vui hiện tại đến từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Kim Hiền hiện tại.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, Kim Hiền vẫn là gương mặt được nhiều khán giả nhớ đến. Nhắc đến Kim Hiền, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh Út Ráng trong Hương Phù Sa hay những vai diễn giàu cảm xúc trong Mùi Ngò Gai, Dốc Tình và Gia Đình Phép Thuật. Chính những bộ phim này đã giúp Kim Hiền trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu mến trong suốt nhiều năm.

Không chỉ thành công ở mảng truyền hình, Kim Hiền còn ghi dấu ấn với điện ảnh. Năm 2012, Kim Hiền tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim đạt khoảng 55 tỷ đồng doanh thu, thuộc nhóm tác phẩm ăn khách của điện ảnh Việt thời điểm đó.

Sau đó, Kim Hiền tiếp tục xuất hiện trong Scandal: Hào Quang Trở Lại, bộ phim từng tạo nhiều chú ý và thu về khoảng 26 tỷ đồng tại phòng vé. Đây cũng là một trong những dự án điện ảnh nổi bật nhất trong sự nghiệp của Kim Hiền.

Ngoài Thiên Mệnh Anh Hùng và Scandal: Hào Quang Trở Lại, Kim Hiền còn tham gia Đam Mê và Mỹ Nhân.

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Kim Hiền hiện dành sự ưu tiên cho cuộc sống cá nhân nhiều hơn. Dù vậy, mỗi chia sẻ của Kim Hiền trên mạng xã hội vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Có lẽ câu trả lời cho việc Kim Hiền có thực sự ổn hay không nằm ngay trong những lời tâm sự mà cô vừa chia sẻ. Kim Hiền không phủ nhận những nỗi buồn từng trải qua, nhưng cũng cho thấy sự bình thản khi học cách chấp nhận và bước tiếp. Với Kim Hiền ở hiện tại, điều quý giá nhất có lẽ là giữ được sự bình yên trong lòng, bên cạnh gia đình, thiên nhiên và những điều tốt đẹp mà cô vẫn luôn trân trọng.